Антистресс от altapress.ru: поддержка бизнеса в режиме «горячей линии»

Рост стоимости сырья, разрыв наработанных связей, колебания курса — как не пойти на дно и устоять в кризисное время? Сейчас каждый предприниматель ищет точку опоры. Важно знать и понимать какие есть формы господдержки, есть ли возможность отсрочки от налогов, как работать с кадрами — вопросов воз и маленькая тележка.

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