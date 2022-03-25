25 марта
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Экономика
47

Антистресс от altapress.ru: поддержка бизнеса в режиме «горячей линии»

Новая реальность в экономике бросает вызов малому бизнесу — важному сектору отечественной экономики, обеспечивающему рабочими местами едва ли не половину населения.

Поддержка.
Поддержка.
СС0

Рост стоимости сырья, разрыв наработанных связей, колебания курса — как не пойти на дно и устоять в кризисное время? Сейчас каждый предприниматель ищет точку опоры. Важно знать и понимать какие есть формы господдержки, есть ли возможность отсрочки от налогов, как работать с кадрами — вопросов воз и маленькая тележка.

Давайте вместе искать ответы! «Алтапресс» запускает проект «Спешим на помощь бизнесу».

Что предлагаем?

  • Консультации по вопросам ведения бизнеса (и другим аспектам) в режиме «горячей линии» на сайте altapress.ru;
  • Бесплатное посещение заседаний «делового клуба» (онлайн);
  • Дополнительные услуги у партнеров проекта (по льготной цене);
  • Скидка 30% на публикацию новости в разделе «Новости компаний» на сайте altapress.ru.
  • Новости компаний
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