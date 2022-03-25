Антистресс от altapress.ru: поддержка бизнеса в режиме «горячей линии»

Рост стоимости сырья, разрыв наработанных связей, колебания курса — как не пойти на дно и устоять в кризисное время? Сейчас каждый предприниматель ищет точку опоры. Важно знать и понимать какие есть формы господдержки, есть ли возможность отсрочки от налогов, как работать с кадрами — вопросов воз и маленькая тележка.
Давайте вместе искать ответы! «Алтапресс» запускает проект «Спешим на помощь бизнесу».
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- Консультации по вопросам ведения бизнеса (и другим аспектам) в режиме «горячей линии» на сайте altapress.ru;
- Бесплатное посещение заседаний «делового клуба» (онлайн);
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