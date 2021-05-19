Компания «Сибирь-Полиметаллы» в рамках взаимодействия с администрацией муниципалитетов Алтайского края примет участие в летней ремонтной кампании дорожной инфраструктуры Змеиногорского района.

За счет собственных средств предприятия будет осуществлен ремонт автодороги, связывающей село Карамышево с городом Змеиногорском. На эти цели компания выделит порядка 5 млн рублей.

Вадим Рязанцев,

генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы»:

— Мы живем на этой земле и занимаемся созидательным трудом, заботимся о безопасности и экологии. Благополучие земляков, развитие и процветание территории региона является приоритетом для нашего предприятия. Именно поэтому акционерным обществом в рамках социального партнерства принято решение оказать содействие Змеиногорскому району в ремонте автомобильной трассы Карамышево — Змеиногорск.

Предприятие «Сибирь-Полиметаллы» неоднократно принимало участие в ремонте автодорог региона. В 2010 — 2014 годах в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенном между Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), Алтайским краем и «Сибирь-Полиметаллы», осуществлялось финансирование строительства и реконструкции автодороги Рубцовск — Змеиногорск. Всего на эти цели предприятием было выделено свыше 500 млн рублей.