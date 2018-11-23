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Азиатско-Тихоокеанскому банку присвоен кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз «Развивающийся»

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз «Развивающийся». По мнению аналитиков, банк обладает системной значимостью на рынке финансовых услуг на Дальнем Востоке и в Сибири.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Амурская правда"

20 ноября 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило Азиатско-Тихоокеанскому банку кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне ВВ+ (RU), прогноз «Развивающийся».

Среди факторов, оказавших положительное влияние на рейтинговую оценку банка, агентство отметило адекватную позицию по капиталу и высокий уровень обеспеченности краткосрочных обязательств банка ликвидными активами. По мнению АКРА, банк обладает системной значимостью на рынке финансовых услуг на Дальнем Востоке и в Сибири, что оказало дополнительную поддержку рейтинга банка.

Улучшение качества активов, а также восстановление баланса активов и пассивов банка по срокам погашения могут привести к позитивному рейтинговому действию.

Как отметили аналитики агентства, развивающийся прогноз отражает мнение АКРА о высокой вероятности изменения кредитного рейтинга банка на горизонте 12−18 месяцев в результате его продажи стороннему инвестору, запланированный основным акционером — ЦБ.

Дмитрий Макаров,
вице-президент по стратегическому развитию и внешнеэкономической деятельности:

Рейтинг объективно отражает устойчивые рыночные позиции и системную значимость банка, адекватную позицию по капиталу и высокую ликвидность. Присвоенный рейтинг соответствует регуляторным требованиям и позволит в ближайшем будущем нарастить объемы бизнеса развитием, в том числе новых направлений деятельности.

Рейтинг соответствует требованиям к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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