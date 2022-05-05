5 мая
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Экономика

Банк «Фридом Финанс» подключился к Системе быстрых платежей (СБП)

5 мая банк завершил подключение к СБП, и теперь клиенты «Фридом Финанс» могут бесплатно переводить до 100 000 рублей* в месяц без комиссии в другие банки, которые также являются участниками системы.

Банк «Фридом Финанс»

Сервис доступен в мобильном приложении банка на платформах Android и iOS.

«Подключение к сервису СБП — обязательное условие для банков с универсальной лицензией. После того, как „Фридом Финанс“ в конце прошлого года получил ее, никаких препятствий для реализации проекта у нас не было, так как технологическими компетенциями мы владеем в достаточной мере. Теперь и клиенты Банка „Фридом Финанс“ могут пользоваться услугой моментальных и круглосуточных межбанковских переводов», — прокомментировал директор департамента развития банковских продуктов и проектов Мурад Шихмагомедов.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо с главной страницы зайти в «Платежи и переводы» — «Отправка СПБ перевода в другой банк», для IOS и WEB приложения — «Платежи и переводы» — «Система быстрых платежей».

Перевод средств через систему быстрых платежей осуществляется по номеру мобильного телефона получателя.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

«Переводы работают по специальным карточным счетам (СКС), текущим счетам и счетам электронных денег. Если у клиента, например, нет СКС, то денежные средства автоматически будут зачислены на другой вид счетов. Важно отметить, что действующая реализация СБП поддерживается одновременно двумя системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) банка. В случае одновременного использования двух ДБО, уведомление об операциях будут доставляться без дублирования. Даже если у клиента нет ДБО, то входящие платежи и уведомления об этом он всё равно сможет получать», — дополнил Мурад Шихмагомедов.

Больше информации о работе СБП в Банке «Фридом Финанс» — здесь.

Справка

Система быстрых платежей разработана Банком России и АО «Национальная система платежных карт». Банк России — оператор и расчетный центр Системы, а НСПК — операционный платежный и клиринговый центр. Подробнее о СПБ, а также список банков, подключенных к СБП, можно посмотреть на сайте ЦБ по ссылке.

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») занимает лидирующие позиции в секторе частных инвестиций на российском рынке, а также предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк «Фридом Финанс» — участник Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржы. В настоящее время в России работает более 30 отделений. С 16 ноября 2021 года «Фридом Финанс» работает по универсальной лицензии ЦБ РФ, благодаря которой банк получил право работать с любыми категориями клиентов, в том числе с нерезидентами, а также существенно расширить перечень доступных ему операций.

Лицензия Центрального банка Российской Федерации № 1143 от 16.11.2021.

*свыше 100 000 рублей взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.

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