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Банк «Левобережный» получит дополнительный лимит по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

Напомним, Банк «Левобережный» включен в число 15 банков России, уполномоченных выдавать кредиты малому и среднему бизнесу приоритетных отраслей по льготной ставке в рамках программы, разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Корпорацией МСП.

Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.
Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.
архив Банка "Левобережный"

Департамент инвестиционной политики Минэкономразвития России сообщил, что утверждение дополнительных лимитов по программе льготного кредитования проходит заключительное согласование в Аппарате Правительства Российской Федерации, и в октябре 2018 года Банк «Левобережный» сможет увеличить выдачи льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по выгодной ставке в рамках так называемой программы «6,5».

Для расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к кредитным средствам по льготной ставке Министерством экономического развития по поручению Правительства Российской Федерации разрабатывается проект нового постановления, в рамках которого на цели льготного кредитования будут выделены дополнительные средства.

Справка

Единственным учредителем и акционером Корпорации МСП является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк «Левобережный» участвует в программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 2009 года. В настоящее время Банк «Левобережный» предоставляет льготные кредиты заемщикам одновременно по нескольким государственным программам, реализуемым Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Министерством сельского хозяйства РФ.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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