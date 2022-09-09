Банк «Открытие» начинает прием заявок на промышленную ипотеку

Банк открыл прием заявок от компаний малого и среднего бизнеса на выдачу кредитов по новой государственной программе промышленной ипотеки.

Запуск механизма промышленной ипотеки анонсировал президент России Владимир Путин в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, 6 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кредиты будут выдаваться компаниям, которые занимаются промышленным производством, по льготной ставке 5% годовых на срок до семи лет для покупки производственных площадей. Максимальная сумма кредита составит 500 млн руб.

Для инновационных технологических компаний ставка промышленной ипотеки будет еще ниже — 3% годовых. Реестр таких компаний будет формировать и вести Министерство экономического развития.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).