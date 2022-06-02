2 июня
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Экономика

Банк «Открытие» начинает выдавать клиентам бизнес-карты «Мир»

С 1 июня клиенты банка «Открытие» могут оформить бизнес-карту платежной системы «Мир». Она позволяет снимать наличные с повышенными лимитами до 5 млн рублей и единой комиссией в любом банкомате на территории РФ, онлайн пополнять расчетный счет в банкоматах банка и получать кешбэк до 5%.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова.

По бизнес-карте можно снимать наличные в любом банкомате на территории РФ с единой комиссией и повышенным лимитом до 5 миллионов рублей. Если клиент обслуживается в банке «Открытие» на пакете услуг РКО «Только 1%", до 1 миллиона рублей по бизнес-карте можно снять без комиссии.

Карта позволяет вносить средства на расчётный счет в банкоматах «Открытия» в любое время — зачисление происходит онлайн. При этом клиент может указать один из 12 символов внесения, выбрав подходящее назначение — с таким назначением операция отразится в выписке по расчётному счету. Если клиент ошибся при выборе символа внесения, изменить назначение платежа можно онлайн через систему дистанционного обслуживания «Бизнес-портал» до конца текущего операционного дня — 23:30 по московскому времени.

Также по бизнес-карте «Мир» можно совершать онлайн-переводы по номеру карты через «Бизнес-портал» в режиме 24/7. Онлайн можно перевести деньги на карту физического лица в любой банк, а также на бизнес-карту другого юридического лица внутри банка «Открытие».

Максимальная сумма кешбэка по бизнес-карте составляет 10 000 бонусов в месяц. Для использования кешбэка достаточно просто перевести средства с бонусного на расчётный счет. Один бонус равен одному рублю.

Операции по карте также доступны в приложении Mir Pay — для этого достаточно просто добавить карту в приложение.

По карте можно установить индивидуальные лимиты или полный запрет на совершение определенных видов операций в «Бизнес-портале». Эта функция особенно востребована у клиентов, оформивших карты на имена сотрудников для контроля над совершаемыми операциями.

Банк предлагает клиентам оформление именной карты «Мир» или карты моментальной выдачи. Оформить карту можно в любом офисе по работе с юридическими лицами, либо через систему дистанционного обслуживания онлайн.

В «Бизнес-портале» можно заказать карту с доставкой в офис банка или с бесплатной курьерской доставкой на дом. Доставка карты безопасна: она доставляется в запечатанном конверте, а ее активация производится лично клиентом в системе «Бизнес-портал».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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