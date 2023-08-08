Банк «Открытие»: онлайн-расходы клиентов на туристические путевки в первом полугодии 2023 года выросли в 3 раза

Количество онлайн-операций в банке «Открытие» в первом полугодии 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 40%, а их объем — на четверть. При этом количество и объем платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) увеличились в три раза. Больше всего выросли траты клиентов банка на туристические путевки, на втором по темпам роста месте обязательные платежи (услуги ЖКХ, штрафы, налоги), на третьем — оплата образовательных услуг.