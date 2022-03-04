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Экономика
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Банк «Открытие» повысил ставки по депозитам для предпринимателей до 18,01% годовых

Банк «Открытие» изменил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 18,01% годовых.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств теперь составляет 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.

Депозиты для бизнеса можно открыть в офисе банка и в дистанционных каналах. Подробнее с условиям всех депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» www.open.ru/sme/deposits.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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