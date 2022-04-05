5 апреля
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Экономика

Банк «Открытие» предлагает предпринимателям новый накопительный счет

Банк «Открытие» запустил для компаний малого и среднего бизнеса накопительный счет «Налоговая копилка». Главная особенность счета — возможность зарабатывать на средствах, зарезервированных для налоговых платежей.

Копилка
Копилка
CC0

На «Налоговую копилку» можно автоматически перечислять определенный процент поступлений от контрагентов на расчетный счет компании. Размер таких отчислений предприниматели — клиенты «Открытия» — устанавливают на свое усмотрение в диапазоне от 0 до 15%. При этом средства с самой «Налоговой копилки» можно переводить только в бюджет.

Банк ежемесячно начисляет от 0,5% до 2,5% на среднемесячный остаток по «Налоговой копилке» на сумму от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Главные преимущества счета — возможность резервировать деньги для оплаты налогов, избежать налоговой задолженности, штрафов и пеней, а также блокировки счетов. К тому же на остаток по счету можно получать постоянный гарантированный доход.

Накопительный счет обслуживается бесплатно. Открыть «Налоговую копилку» — также бесплатно — можно в онлайн-банке для бизнеса «Бизнес-портал» в разделе «Депозиты».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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