Банк «Открытие» реализовал сервис возмещения платежей без привязки к часовым поясам

Индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов теперь могут получать торговую выручку от безналичных расчетов до 9 часов утра местного времени следующего рабочего дня.

Ранее из-за разницы во времени клиенты банка из регионов Сибири и Дальнего Востока получали выручку по эквайрингу на свои счета к середине следующего рабочего дня. Теперь торговая выручка на расчетный счет клиента поступает до 9 утра.

Банк «Открытие» провел дополнительную настройку оборудования всем клиентам в автоматическом режиме, сервис им доступен бесплатно.