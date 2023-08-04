Банк «Открытие»: 26% сибиряков готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан

23% сибиряков откладывают деньги на будущую пенсию. 51% ничего не слышали о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года, но 26% готовы участвовать в ней. Главными мотивами участия в новой программе жители СФО назвали государственные гарантии безопасности накоплений, рост личных доходов и гарантированную прибыльность не ниже инфляции. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и НПФ «Открытие».

13% опрошенных откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 10% стали делать пенсионные накопления недавно, 1-2 года назад. В общей сложности 23% сибиряков откладывают деньги на будущую пенсию. 22% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 56% не откладывают деньги на старость. Из них 31% — из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 25% не видят необходимости в таких сбережениях.

Сибиряки пока слабо информированы о новой программе долгосрочных сбережений, которая начнет действовать в стране с 1 января 2024 года и призвана сформировать пенсионные накопления работающих граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). В рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам — 60 лет. Знают об этой программе только 13% опрошенных. Еще 37% «что-то слышали об этом». Ничего не знают о программе 51% респондентов.

52% пока не могут ответить на вопрос, будут ли они участвовать в новой программе долгосрочных сбережений. Выразили такую готовность 26% (скорее да — 21%, точно да — 5%). Около четверти респондентов (23%) не хотят участвовать в этой программе.

Отвечая на открытый вопрос о том, что могло бы вас мотивировать на участие в новой программе долгосрочных сбережений (можно было давать более одного варианта ответа) 37% назвали гарантированную доходность не ниже уровня инфляции, 34% — безопасность накоплений за счет их страхования государством, 33% — повышение уровня своего дохода для возможности откладывать деньги, по 29% — прозрачную ежегодную отчетность об инвестициях и постоянное софинансирование от государства или работодателя, 27% — более стабильную обстановку в стране и российской экономике, 23% — более выгодные условия, чем по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, 22% — возможность выбрать по программе более короткий срок (менее 15 лет).

* Опрос проведен 26 июля — 1 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.