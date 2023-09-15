Банк «Открытие»: 45% сибиряков хотели бы переехать жить за город

Более 40% жителей СФО хотели бы жить за городом, при этом 38% — недалеко от города, в котором живут сейчас. 30% наших земляков готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

45% сибиряков мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. При этом 27% привязаны к работе в городе и не хотят никуда переезжать — и это один из самых высоких показателей по стране. Уже живут за городом 11% опрошенных. 18% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 38% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас (также самый высокий показатель по стране). 19% мечтают о доме на Юге России — в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 2% хотели бы переехать на русский Север, 1% — на Дальний Восток. 8% мечтают о переезде в другую страну.

16% хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 14% — в течение 2-3 лет, еще 11% — в течение 5 лет. 6% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, 11% — после ухода на пенсию. 12% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.

4% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, 5% хотели бы уложиться в 500 тысяч — 1 миллион рублей. 8% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 19% — в 3-5 миллионов, 17% отводят на это 6-10 миллионов. 9% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 2% — в 16 -20 миллионов, еще 7% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.

Арендовать дачу или дом за городом готовы 20% опрошенных (скорее да — 17%, определенно да — 3%). Не хотят арендовать дачу или загородный дом 67% (скорее нет — 31%, определенно нет — 36%). 13% затруднились с ответом.

У жизни за городом немало плюсов — вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. Но все эти риски можно застраховать, и в случае подобной неприятности с жильем убытки компенсирует страховая выплата. По статистике «Росгосстраха», на частное домостроение приходится порядка 70% поданных в компанию заявлений по страховым случаям.

* Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.