16 июня
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Экономика

Банк «Открытие» снижает ставку по IT-ипотеке до 4,3% годовых при крупной сумме кредита

Клиентам банка «Открытие» — специалистам российских IT-компаний теперь доступна дополнительная скидка 0,2% годовых к действующей ставке в рамках госпрограммы. Скидка предоставляется заемщикам при сумме кредита от 6 млн рублей в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 3 млн рублей — в остальных регионах. Предложение распространяется при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно, а также на ранее одобренные, но еще не выданные ипотечные кредиты.

Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при покупке строящейся или готовой квартиры (жилого дома) у застройщика при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно и сумме кредита от 6 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для остальных регионов.

Клиентам, которые ранее получили одобрение по кредиту, но еще не вышли на сделку, заново подавать заявку не нужно — скидка применится автоматически.

Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%, при приобретении жилого дома – от 20%.

Оформить ипотеку по программе могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.

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