Банк «Открытие» снижает ставку по IT-ипотеке до 4,3% годовых при крупной сумме кредита

Клиентам банка «Открытие» — специалистам российских IT-компаний теперь доступна дополнительная скидка 0,2% годовых к действующей ставке в рамках госпрограммы. Скидка предоставляется заемщикам при сумме кредита от 6 млн рублей в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 3 млн рублей — в остальных регионах. Предложение распространяется при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно, а также на ранее одобренные, но еще не выданные ипотечные кредиты.