Банк «Открытие» снижает ставку по IT-ипотеке до 4,3% годовых при крупной сумме кредита

Скидка 0,2% годовых доступна заемщикам при покупке строящейся или готовой квартиры (жилого дома) у застройщика при оформлении кредита до 30 июня 2023 года включительно и сумме кредита от 6 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3 млн рублей для остальных регионов.
Клиентам, которые ранее получили одобрение по кредиту, но еще не вышли на сделку, заново подавать заявку не нужно — скидка применится автоматически.
Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов-миллионников, 9 млн рублей для других регионов РФ. Размер первоначального взноса для всех регионов — от 15%, при приобретении жилого дома – от 20%.
Оформить ипотеку по программе могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Кредитный договор может быть заключен до 1 января 2025 года.
Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.