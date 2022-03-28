Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%

Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.
Ставка для соответствующих клиентов банка будет изменена в автоматическом режиме
Справка
ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).