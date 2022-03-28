28 марта
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Экономика
5

Банк «Открытие» снизит комиссии за эквайринг до 1%

По распоряжению Банка России в качестве меры поддержки предпринимателей банк «Открытие» с 18 апреля по 31 августа 2022 года снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций — вместо рыночных 1,5−2,5%.

Источник: Банк «Открытие».

Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.

Ставка для соответствующих клиентов банка будет изменена в автоматическом режиме с 18.04.2022 и установлена на уровне 1%, после 31.08.2022 ставка вернется к прежним значениям. Дополнительных действий со стороны клиентов банка не требуется.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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