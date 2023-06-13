Банк «Открытие»: три четверти сибиряков считают цены на отдых в России завышенными

Лишь 1% сибиряков никогда не проводит отпуск в России. 66% в целом удовлетворены качеством сервиса и инфраструктуры в местах отдыха на территории России. 60% закладывают на отдых этим летом бюджет не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

82% опрошенных проводят отпуск в России (по 41% ответили «в основном» и «всегда»). Еще 17% отдыхают в России изредка, когда нет возможности поехать за границу. Никогда не отдыхает в нашей стране только 1% респондентов.

3% опрошенных путешествуют по России в отпуске или по работе не менее пяти-семи раз в год. 19% делают это два-три раза в год. 29% ездят по стране не чаще, чем раз в год, столько же — раз в несколько лет. 21% сибиряков сообщили, что вообще не выезжают за пределы своего региона — и это самый высокий показатель по стране.

Среди самых привлекательных мест для туризма в России (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты из СФО чаще всего называли Алтай (60%), озеро Байкал (59%), Крым (43%), Санкт-Петербург (38%), Карелию (34%) и Кавказ (33%). По доле выбирающих отдых на Алтае и на озере Байкал сибиряки являются безусловными лидерами по стране.

66% опрошенных удовлетворяет качество инфраструктуры и сервиса в местах, где они отдыхают в России (отели, дороги, аренда автомобилей, парковки, магазины, индустрия развлечений). Полностью удовлетворены этим 13%, еще 53% скорее удовлетворены.

24% считают качество инфраструктуры и сервиса мест отдыха в России неудовлетворительным (18% оно скорее не удовлетворяет, 6% совершенно не удовлетворяет). 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Цены на отдых в России удовлетворяют наших земляков гораздо меньше, чем сервис. 38% сочли эти цены немного завышенными, еще 34% — сильно завышенными, недоступными. Таким образом, почти три четверти респондентов назвали цены на отдых в России дорогим.

Нормальными и доступными сочли цены на отдых в России 19%. Еще 10% затруднились с ответом.

Четверть опрошенных закладывают на отдых этим летом бюджет до 15 тысяч рублей на одного члена семьи. 35% надеются уложиться в 15-50 тысяч рублей на человека. 29% готовы потратить 50-100 тысяч рублей на члена семьи. У 9% на эти цели предусмотрено 100-200 тысяч рублей и у 2% — свыше 200 тысяч рублей на человека.

Планируя расходы на отдых внутри страны, наши соотечественники стали чаще включать в него покупку полисов страхования путешественников, которые раньше приобретались только для выезда за рубеж. По нашей статистике, к началу июня полисы страхования для путешествий по России купило на 5% больше туристов, чем за все лето прошлого года, — сообщила Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК «Росгосстрах».

* Опрос проведен 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.