Банк «Открытие» выдал кредитов на 1 млрд рублей малому и среднему бизнесу Алтая

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

Позитивная динамика связана как с общим рыночным трендом на смягчение ценовых и неценовых параметров кредитования для бизнес-сегмента, так и с перезагрузкой процесса кредитования предпринимателей и корректировкой условий в пользу заемщиков в банке «Открытие».

В частности, в 2018 году банк снизил ставки по всей линейке кредитных продуктов для МСБ в среднем на 1,5 п. п. Теперь компании малого и среднего бизнеса могут получить по ставке от 9% все виды кредитов — как на инвестиционные, так и на оборотные цели, в любой форме кредитования (разовый кредит, возобновляемая или невозобновляемая кредитная линия, овердрафт).

Помимо повышения доступности заемных средств другим ключевым фактором наращивания объемов выдач в Алтайском крае стал также рост доверия клиентов к банку, который сумела обеспечить новая команда, пришедшая к руководству региональным подразделением «Открытия».

В отраслевом разрезе наибольший объем кредитов, выданных за январь-сентябрь 2018 года, пришелся на алтайские предприятия оптовой и розничной торговли, производителей продовольственных и непродовольственных товаров, крупных автодилеров и компании, осуществляющие грузоперевозки.

Эльвира Вебер,

управляющий банковским бизнесом группы «Открытие» в Алтайском крае:

В текущей экономической ситуации бизнес проявляет разумную осторожность при увеличении своей долговой нагрузки, но мы ожидаем, что спрос на кредиты сохранится, и даже будет расти. В сегменте малого и среднего бизнеса набирают популярность продукты рефинансирования, и «Открытие» активно развивает их, предоставляя кредиты на погашение займов в других банках. Это позволяет клиентам значительно сократить затраты на обслуживание кредитов, а также получить дополнительное финансирование в банке «Открытие» на максимально привлекательных условиях.

Справка

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно-значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. «Открытие» — универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структурой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входит «Росгосстрах банк», а также компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия), «Открытие Брокер» (брокерские услуги). По состоянию на 1 июля капитал банка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 219,4 млрд рублей, активы — 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке). Клиентская база банка «Открытие» насчитывает порядка 180 000 юридических лиц и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Более 440 отделений банка различного формата расположены в 61 экономически значимом регионе России.