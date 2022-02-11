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Экономика
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Банк «Открытие» вошел в топ-3 по темпам роста ипотечного кредитования в 2021 году

Банк «Открытие» нарастил ипотечный портфель в 2021 году на 33%, до более чем 326 млрд рублей, и занял второе место по темпам роста ипотечного кредитования среди российских банков.

Недвижимость.
Недвижимость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ипотечный портфель банка вырос по итогам прошлого года больше, чем в среднем по рынку и в банках топ-20.

За 2021 год банк «Открытие» выдал ипотечных кредитов на 154 млрд рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных в 2021 году кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% пришлось на программу льготной ипотеки с господдержкой.

По словам Нины Крючковой, вице-президента, лидера трайба «Ипотека» банка «Открытие», чтобы расти и удерживать лидерские позиции на ипотечном рынке, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания.

«В 2021 году мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж — в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека „в два клика“ — это уже реальность», — отмечает она.

«Открытию» удалось в прошлом году существенно повысить удовлетворенность клиентов ипотечными сервисами банка.

«Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты», — заключила Крючкова.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте ПАО Банк «ФК Открытие»

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