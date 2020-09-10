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Экономика

Банк «Санкт-Петербург» поддержал вагоностроение в Алтайском крае

Новосибирский филиал Банка «Санкт-Петербург» предоставил кредит Алтайскому вагоностроительному заводу (Алтайвагон) в размере 2 млрд рублей. Об этом сообщил портал «Металлоснабжение и сбыт».

Вагоны с углем.
Вагоны с углем.
mintrans22.ru

Банк предоставил финансирование на 3 года. Оно направлено на обеспечение производства одного из крупнейших предприятий региона в рамках программы господдержки системообразующих организаций в период пандемии.

Павел Лосев, директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург» так прокомментировал ситуацию:

«Вся наша команда со всей ответственностью подошла к реализации этой сделки. Для нас это не просто кредитование клиента, это реализация программы господдержки. Кредитные средства были выданы в рекордные сроки — буквально за пару недель. А сама сделка на 99% прошла в онлайн, то есть дистанционно», — прокомментировал Павел Лосев, директор Новосибирского филиала Банка «Санкт-Петербург».

Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка отметил:

«Мы рады стать партнером Алтайвагона — одного из крупнейших предприятий Алтайского края. Сегодня возможности Банка по поддержке российских предприятий распространяются не только на Северо-Западе страны, но и во регионах присутствия. Надеемся, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит заводу выйти на новый этап развития и закрепить свои позиции на рынке».

При этом, еще 2 сентября министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка сообщил журналистам, что «Алтайвагон» и «Барнаульский вагоноремонтный завод» оказались в числе наиболее пострадавших от пандемии предприятий на Алтае.

Отрасль «производство прочих транспортных средств и оборудования», которую представляют эти заводы, «просела» почти на треть. По итогам за 7 месяцев ее индекс промпроизводства составил лишь 67,8% к уровню прошлого года.

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