Банк требует обанкротить известного алтайского бизнесмена, «завалившего» стройку в Подмосковье и Новоалтайске

«Росгосстрах Банк» подал в арбитражный суд заявление о признании банкротом лично Юрия Шрамко, бывшего депутата Барнаульской гордумы и президента ныне ликвидированной ГК «Партнер», завалившей строительство «Демидов-Парка» в Новоалтайске и «Брюс парка» Подмосковье.

Банкротит за долги по кредитам

Согласно базе данных судебных приставов, на Юрия Шрамко возбуждено 17 исполнительных производств. Самые крупные его долги по кредитным платежам на 58,8 млн и 10 млн рублей.

Заявление «Росгосстрах Банка» судом принято, судебное заседание по проверке его обоснованности назначено на 16 января 2020 года. Банкротство позволяет физлицу списать долги, но некоторые граждане-банкроты, не успевшие спрятать свои активы от кредиторов, их лишаются.

Имущество выставляют на торги, после продажи деньги идут, в частности, на погашение долгов. Если же гражданин в ходе банкротства вел себя недобросовестно — например, не давал документы финансовому управляющему или скрывался сам, суд может не списать долги.

ЖК «Демидов-парк». Январь 2017 года. altapress.ru

История строительных провалов

Напомним, ГК «Партнер» строила в Новоалтайске жилой квартал комплекс «Демидов Град» на площади в 200 гектаров. На первом этапе предполагалось возведение к 2018 году 15 домов «Демидов Парка» (25 га), строительство началось в 2014 году.

Шрамко активно пропагандировал новый взгляд на жилье эконом-класса. Но не смог достроить и один дом «Демидов Парка» (правда, большой, состоящий из семи секций). Его достроила уже другая компания, а дольщики несколько лет боролись в судах за признание за собой права собственности на квартиры.

Второй жилой комплекс группа компаний «Партнер» строила в Подмосковье, стартовала она тоже в 2014 году: «Брюсов парк». Он тоже не был достроен.

Юрий Шрамко , генеральный директор ГК «Партнер». Олег Богданов

Обманутые дольщики «Брюсов парка» до сих пор публикуют видеоролики, посвященные этой личной трагедии. В октябре один из них вывесил видеоролик в YouTube, в котором он утверждает: ЖК «Брюсов парк» так и остался недостроенным.

Он также утверждает, что на Юрия Шрамко было возбуждено уголовное дело, сам бизнесмен был арестован в 2018 году (о чем сообщал и altapress.ru).

Однако, по данным дольщика, весной 2019 года мера пресечения ему была смягчена и он был выпущен из СИЗО. Обманутый дольщик утверждает, что дело было передано в суд. Но вскоре отправлено судьей на дорасследование.

Информация о том, что уголовное дело Юрия Шрамко судья возвратил прокурору, содержится и в карточке на сайте Щелоковского суда.