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Экономика
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Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 10 месяцев 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 10 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал 17,4 тысяч кредитов на сумму свыше 9,5 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

При этом объемы выдачи кредитов в 3 квартале выросли в 1,5 раза по сравнению с итогами 1 квартала — с 2 до 3,1 млрд рублей. А самым результативным за этот период оказался октябрь, по итогам которого ежемесячный прирост выдачи кредитов на рефинансирование составил более 60% к сентябрю.

Банк УРАЛСИБ предлагает программы рефинансирования, в рамках которых заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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