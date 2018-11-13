Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 4,5 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 10 месяцев 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 10 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал 17,4 тысяч кредитов на сумму свыше 9,5 млрд рублей.

При этом объемы выдачи кредитов в 3 квартале выросли в 1,5 раза по сравнению с итогами 1 квартала — с 2 до 3,1 млрд рублей. А самым результативным за этот период оказался октябрь, по итогам которого ежемесячный прирост выдачи кредитов на рефинансирование составил более 60% к сентябрю.

Банк УРАЛСИБ предлагает программы рефинансирования, в рамках которых заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте Банка.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU). Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 479 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.