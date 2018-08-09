Банк УРАЛСИБ вошел в список банков, выдающих гарантии по госконтрактам в рамках 44-ФЗ

Минфин РФ включил ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в перечень банков, соответствующих требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

Это позволит Банку УРАЛСИБ более широко развивать сотрудничество с текущими и новыми клиентами, которые являются поставщиками и подрядчиками государственных и муниципальных предприятий, а также развивать кросс-продажи и повышать маржинальность бизнеса. Так, в частности, гарантии являются важным продуктом для компаний МСБ — одного из стратегических направлений бизнеса для Банка УРАЛСИБ.

Ключевым событием, которое повлияло на включение УРАЛСИБа в список банков по 44-ФЗ, стало присвоение Банку 24 июля национального рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) на уровне ВВВ- (RU), прогноз «Стабильный».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 460 банкоматов, 529 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.