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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования

Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занял 8 место в рейтинге крупнейших банков на рынке автокредитования по версии газеты Коммерсант. Рейтинг составлен на основе данных банковской годовой отчетности МСФО. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ по итогам года составил 8,6 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 460 банкоматов, 529 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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