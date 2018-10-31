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Экономика
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия

Банк УРАЛСИБ занял 10 место по количеству и объему автокредитов, выданных в первом полугодии 2018 года, по версии портала Банки.ру.

Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах.
Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах.
Архив фото банка УРАЛСИБ

Всего в первом полугодии УРАЛСИБ выдал более 5 тысяч кредитов на общую сумму 3,46 млрд рублей, удвоив объемы автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8−800−250−57−57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

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