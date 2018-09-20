Банк ВТБ приглашает акционеров принять участие в формировании новой стратегии развития

Группа ВТБ в настоящий момент действует в рамках стратегии развития на 2017−2019 гг., и многие поставленные в ней цели уже выполнены. В то же время мы видим новые возможности и направления для развития бизнеса, обсуждаем их с менеджментом. В связи с этим мы планируем представить обновленную стратегию раньше намеченного срока, и уже сейчас хотим пригласить акционеров банка принять самое активное участие в формировании этого важного документа.