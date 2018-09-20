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Банк ВТБ приглашает акционеров принять участие в формировании новой стратегии развития

ВТБ объявляет о начале сбора предложений акционеров в новую стратегию развития группы до 2022 года. Каждый акционер банка может направить свои идеи в адрес Консультационного совета акционеров до 25 октября 2018 года.

Игорь Репин,
председатель Консультационного совета акционеров ВТБ, член Наблюдательного совета Банка:

Группа ВТБ в настоящий момент действует в рамках стратегии развития на 2017−2019 гг., и многие поставленные в ней цели уже выполнены. В то же время мы видим новые возможности и направления для развития бизнеса, обсуждаем их с менеджментом. В связи с этим мы планируем представить обновленную стратегию раньше намеченного срока, и уже сейчас хотим пригласить акционеров банка принять самое активное участие в формировании этого важного документа.

Акционеры могут направить свои идеи и предложения по четырем ключевым направлениям, которые войдут в новую стратегию:

  • цифровизация бизнеса;
  • управление данными и кибербезопасность;
  • корпоративная культура и человеческий капитал;
  • операционно-технологическая трансформация.

Предложения принимаются по электронной почте KSA@vtb.ru до 25 октября. Все полученные предложения акционеров будут проанализированы и представлены руководству ВТБ на очередном заседании Консультационного совета.

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