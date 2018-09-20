Банк ВТБ приглашает акционеров принять участие в формировании новой стратегии развития

Игорь Репин,
председатель Консультационного совета акционеров ВТБ, член Наблюдательного совета Банка:
Группа ВТБ в настоящий момент действует в рамках стратегии развития на 2017−2019 гг., и многие поставленные в ней цели уже выполнены. В то же время мы видим новые возможности и направления для развития бизнеса, обсуждаем их с менеджментом. В связи с этим мы планируем представить обновленную стратегию раньше намеченного срока, и уже сейчас хотим пригласить акционеров банка принять самое активное участие в формировании этого важного документа.
Акционеры могут направить свои идеи и предложения по четырем ключевым направлениям, которые войдут в новую стратегию:
- цифровизация бизнеса;
- управление данными и кибербезопасность;
- корпоративная культура и человеческий капитал;
- операционно-технологическая трансформация.
Предложения принимаются по электронной почте KSA@vtb.ru до 25 октября. Все полученные предложения акционеров будут проанализированы и представлены руководству ВТБ на очередном заседании Консультационного совета.