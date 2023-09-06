Банки отмечают рост спроса на льготные кредиты малому и среднему бизнесу

Российские банки активно выдают кредиты по программам льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) и фиксируют рост спроса малого и среднего бизнеса на эти кредиты. Доступ к льготному финансированию призван стимулировать развитие МСП приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса.

В частности, рост спроса на льготные кредиты отмечают в банках группы ВТБ. Так с начала 2023 года банк «Открытие» выдал 1,5 тысячи кредитов в рамках программ государственной поддержки МСП на сумму 36,4 млрд рублей. Объем выдач льготных кредитов в первом полугодии 2023 года в 1,4 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года, в том числе в 2,4 раза больше займов выдано компаниями малого бизнеса и ИП.

В совокупности количество программ государственной поддержки МСП на порядок превышает антикризисные меры 2014-го и 2020 годов. Сейчас доля льготных кредитов в нашем портфеле малого и среднего бизнеса составляет 28%, в том числе в портфеле кредитов для малого бизнеса — почти 50%, — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. Их предоставляют в банках, региональных микрофинансовых и гарантийных организациях. Только за первое полугодие 2023 года было заключено более 53 тыс. договоров на общую сумму свыше 770 млрд рублей.