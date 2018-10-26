Банку «Левобережный» установлен дополнительный лимит субсидий льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

Кредиты по льготной ставке могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, к которым относятся: сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; деятельность в области туристской индустрии; здравоохранение; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники; розничная торговля (при условии, что такая деятельность осуществляется на территории моногородов).
Кредиты предоставляются по льготной ставке 6,5% годовых на инвестиционные цели в размере от 3 млн руб. до 1 млрд руб. на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств — в размере от 3 млн руб. до 100 млн руб. на срок до 3 лет.
В рамках данной программы в 2018 году Банк «Левобережный» предоставил предприятиям Сибири более 1,9 млрд рублей по эффективной ставке 6,5% годовых.
Напомним, Банк «Левобережный» включен в число 15 банков России, уполномоченных выдавать кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, по льготной ставке — 6,5% годовых (эффективная). Соответствующая программа была разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с АО «Корпорация МСП» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706).
Полные условия Программы 6.5
Сумма кредита на пополнение оборотных средств — от 3 млн до 100 млн ₽; на инвестиционные проекты — от 3 млн до 1 млрд ₽ по ставке 6.5% годовых. Срок кредита устанавливается индивидуально, исходя из проекта (срок льготного фондирования: до 3 лет) на пополнение оборотных средств — до 3 лет; на инвестиционные проекты — до 10 лет. Цель кредитования: инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств. Залог: недвижимость, автотранспорт (остается в пользовании заемщика), товары в обороте, готовая продукция, запасы сырья на складе, иные виды залога.
- обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- транспорт и связь;
- туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма;
- деятельность в области здравоохранения;
- сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье;
- деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);
- деятельность в сфере бытовых услуг.
Требования к заемщику:
- Заемщик, а также все лица, входящие в цепочку собственников, являются резидентами РФ.
- Осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню согласно списку приоритетных отраслей.
- Обладает статусом налогового резидента Российской Федерации.
- В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
- Не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
- Не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате.
- Не имеет просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история).
- Не должно быть ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализация полезных ископаемых; кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес.
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.
Источник: www.nskbl.ru