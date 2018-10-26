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Экономика
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Банку «Левобережный» установлен дополнительный лимит субсидий льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса

19 октября Банк «Левобережный» получил уведомление от Министерства экономического развития Российской Федерации об установлении банку дополнительного лимита субсидий по Программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 6,5% годовых в размере 5 млн руб.

Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.
Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.
архив Банка "Левобережный"

Кредиты по льготной ставке могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, к которым относятся: сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь; деятельность в области туристской индустрии; здравоохранение; сбор, обработка и утилизация отходов; деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов); деятельность в сфере бытовых услуг; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники; розничная торговля (при условии, что такая деятельность осуществляется на территории моногородов).

Кредиты предоставляются по льготной ставке 6,5% годовых на инвестиционные цели в размере от 3 млн руб. до 1 млрд руб. на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств — в размере от 3 млн руб. до 100 млн руб. на срок до 3 лет.

В рамках данной программы в 2018 году Банк «Левобережный» предоставил предприятиям Сибири более 1,9 млрд рублей по эффективной ставке 6,5% годовых.

Напомним, Банк «Левобережный» включен в число 15 банков России, уполномоченных выдавать кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, по льготной ставке — 6,5% годовых (эффективная). Соответствующая программа была разработана Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с АО «Корпорация МСП» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706).

Полные условия Программы 6.5

Сумма кредита на пополнение оборотных средств — от 3 млн до 100 млн ₽; на инвестиционные проекты — от 3 млн до 1 млрд ₽ по ставке 6.5% годовых. Срок кредита устанавливается индивидуально, исходя из проекта (срок льготного фондирования: до 3 лет) на пополнение оборотных средств — до 3 лет; на инвестиционные проекты — до 10 лет. Цель кредитования: инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств. Залог: недвижимость, автотранспорт (остается в пользовании заемщика), товары в обороте, готовая продукция, запасы сырья на складе, иные виды залога.

Приоритетные отрасли >>
  • обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
  • производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
  • транспорт и связь;
  • туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма;
  • деятельность в области здравоохранения;
  • сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье;
  • деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов);
  • деятельность в сфере бытовых услуг.

Требования к заемщику:

  • Заемщик, а также все лица, входящие в цепочку собственников, являются резидентами РФ.
  • Осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню согласно списку приоритетных отраслей.
  • Обладает статусом налогового резидента Российской Федерации.
  • В отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
  • Не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
  • Не имеет задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате.
  • Не имеет просроченных на срок свыше 30 календарных дней платежей по обслуживанию кредитного портфеля (положительная кредитная история).
  • Не должно быть ОКВЭД на производство и/или реализацию подакцизных товаров; добычу и/или реализация полезных ископаемых; кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды; негосударственные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды; участники соглашений о разделе продукции; игорный бизнес.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

Источник: www.nskbl.ru

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