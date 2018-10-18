Банку «Левобережный» увеличен лимит условных обязательств АО «Корпорации МСП»

В октябре 2018 года решением Правления АО «Корпорации МСП» Банку «Левобережный» был увеличен лимит условных обязательств до 2,2 млрд рублей.

Банк "Левобережный" – один из ведущих региональных банков России.

Лимит условных обязательств — это максимальный объем обязательств АО «Корпорация МСП» по предоставлению в пользу банка независимых гарантий в рамках Национальной гарантийной системы.

Гарантии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства в случае, если предприятия не обладают достаточной залоговой массой для получения кредита.

Гарантией АО «Корпорация МСП» может быть обеспечено до 50% обязательств по кредиту.

Справка

Единственным учредителем и акционером Корпорации МСП является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Банк «Левобережный» участвует в программах льготного кредитования малого и среднего бизнеса с 2009 года. В настоящее время Банк «Левобережный» предоставляет льготные кредиты заемщикам одновременно по нескольким государственным программам, реализуемым Корпорацией МСП, Минэкономразвития РФ и Минсельхозом РФ.

Подробную информацию о совместных программах Банка «Левобережный» и Корпорации «МСП» можно получить на сайте Банка «Левобережный» и на сайте АО «Корпорация МСП».

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

Источник: www.nskbl.ru