5 мая
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Экономика

Барнаульский пивзавод в 2021 году получил в три раза меньше чистой прибыли

Барнаульский пивоваренный завод по итогам 2021 года снизил чистую прибыль по сравнению с 2020 годом — до 16,7 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

"Барнаульский пивоваренный завод" стал лидером в сфере "Охраны труда".
"Барнаульский пивоваренный завод" стал лидером в сфере "Охраны труда".
архив ОАО "Барнаульский пивоваренный завод"

«В материалах предприятия уточняется, что рост выручки АО составил всего 3% - до 2,6 млрд рублей. Вместе с тем себестоимость продаж сократилась на 2% - до 1,9 млрд рублей, было зафиксировано снижение прибыли от продаж товара в 2 раза — до 57 млн рублей (127 млн рублей за 2020 год). Компания получила 74 млн рублей „прочих доходов“ (рост 1,4 раза), „прочие расходы“ сократились на 16% - до 54,4 млн рублей», — отмечает агентство.

Напомним, ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» — один из крупнейших производителей пива в Сибирском федеральном округе.

Предприятие выпускает 25 сортов фирменного пива и около 40 наименований безалкогольных напитков.

Ранее altapress.ru назвал десятку крупнейших налогоплательщиков в Алтайском крае, в которую вошел барнаульский пивзавод.

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