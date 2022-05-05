Барнаульский пивзавод в 2021 году получил в три раза меньше чистой прибыли

«В материалах предприятия уточняется, что рост выручки АО составил всего 3% - до 2,6 млрд рублей. Вместе с тем себестоимость продаж сократилась на 2% - до 1,9 млрд рублей, было зафиксировано снижение прибыли от продаж товара в 2 раза — до 57 млн рублей (127 млн рублей за 2020 год). Компания получила 74 млн рублей „прочих доходов“ (рост 1,4 раза), „прочие расходы“ сократились на 16% - до 54,4 млн рублей», — отмечает агентство.