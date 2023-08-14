Быстро, бережно и без потерь

Уборка урожая — это «горячая пора», которая требует максимальной оперативности. Как совместить мощность с минимальными потерями и бережным обращением с зерном, а также облегчить труд комбайнера? Для этого Ростсельмаш предлагает универсальные зерноуборочные комбайны 6-го и 7-го класса Т500 и RSM 161, которые превосходят ожидания аграриев на уборке широкого спектра зерновых.

Первый Т500 появился в Сибирском регионе в 2022 году. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур — колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. По отзывам аграриев, протестировавших новый ЗУК Ростсельмаш в полях,

Т500 — мощный, работает в их хозяйствах без остановки, в том числе, на сложных - переувлажненных, пересушенных или соломистых агрофонах.

Валерий Савчук. Фото предоставлено компанией Ростсельмаш.

Комбайн очень хороший, — говорит руководитель ООО «Рождественское» Карасукского района Новосибирской области Валерий Савчук. — Жатка на нем копирующая (FLOAT STREAM). В этом году это особенно важно, потому что из-за нехватки влаги и жары культуры низкорослые, убирать их простым комбайном никак не получится.

Агромашину Т500 в ООО «Рождественское» нынче пустят сначала на горох — именно он сильнее всего пострадал от жары и засухи, а также на лен. С масличными культурами он хорошо справляется.

Обычный комбайн даёт много потерь, а Т500, благодаря копированию рельефа, их минимизирует, — рассказывает Валерий Сергеевич. — В прошлом году мы ему давали хорошую нагрузку — на подборе он поднимал два валка зерновых шириной по 9 метров. Проверяли за ним, как определяет влажность зерна, делали свои замеры, и смотрели на монитор. Совпадает!

Универсальные зерноуборочные комбайны. Фото предоставлено компанией Ростсельмаш.

Очень комфортно на Т500 комбайнеру. По словам Валерия Савчука, на новой агромашине работает опытный механизатор.

Собирался на пенсию, но на Т500 сел — и передумал уходить, — шутит руководитель агропредприятия.

Чтобы перенастроить комбайн с одной культуры на другую, поменять зазоры в решетах, даже из кабины выходить не надо — нажал кнопку — и готово, — говорит Валерий Сергеевич. — Вообще столько возможностей у него, мы пока только разбираемся. Можно сказать, не ожидали такого разнообразия! Используем активно электронные системы, навигацию. Комбайн по полю ровно идет, видим расход топлива, урожайность на участках поля, влажность зерна и другие параметры — нам еще предстоит все это изучить и освоить, но функции очень полезные.

Уже известный сибирским аграриям клавишный зерноуборочный комбайн RSM 161 прошел модернизацию. В этом году на него установили мощный экономичный 6-цилиндровый двигатель. Он отличается большим запасом крутящего момента (~37%), простой конструкцией и экономичностью.

RSM 161 тоже универсален и предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. По мнению владельцев этого ЗУК, по производительности агромашина фактически приближена к мощным роторным комбайнам. RSM 161 легко справляется со сложностями: эффективно работает на переувлажненных и пересушенных агрофонах, сложном рельефе (за счет гидравлической системы копирования) и с трудновымолачиваемыми культурами.

Особенность его молотильного устройства — также в большом объеме барабанов, значительной площади обмолота и плавной траектории движения зерновой массы. RSM 161 способен укладывать солому в валок или разбрасывать ее по полю. Агрегатируется машина с широким спектром жаток.

В ООО «Луговое» Родинского района Алтайского края два года назад приобрели сразу три комбайна RSM 161 («звено», как говорит директор предприятия Алексей Грецкий).

Алексей Грецкий. Фото предоставлено компанией Ростсельмаш.

Убираем ими всё! — и по очесу, и на подборе, — рассказывает Алексей Степанович. — Лён, чечевицу, пшеницу, ячмень — все молотили. Качеством уборки довольны. Техника, конечно, серьезная, на такую кого попало не посадишь. У нас хорошие специалисты работают. Конечно, урожайность по нашей зоне невысокая — 15-20 ц/га. Для RSM 161 это легко! Он рассчитан и на 50, и на 60 центнеров. Но убираем мы большие площади. За сезон молотили по 32-35 тысяч центнеров зерна каждый.

В «Луговом» эти три RSM 161 — не единственная техника Ростсельмаш, есть и другие комбайны и тракторы бренда. Одним из преимуществ работы с этим производителем аграрии считают бесперебойную и быструю поставку запчастей, которую в Алтайском крае обеспечивает официальный дилер Ростсельмаш в регионе — компания «Агротрак».

В сезон для аграриев важно оперативное сервисное обслуживание. Специалисты дилера в течение нескольких часов выезжают, при необходимости, в хозяйство для того, чтобы решить любые вопросы клиентов.