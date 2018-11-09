БКС Банк и БКС Брокер популяризируют инвестиции

«БКС Банк» в сотрудничестве с одним из крупнейших брокеров в России — «БКС Брокер» — представил депозит «Двойная стратегия», направленный на популяризацию инвестиций среди физических лиц. Предложение включает указанный депозит в «БКС Банк» с возможностью получения процентов по повышенной ставке 8,5% годовых и индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) в «БКС Брокер», позволяющий инвестировать в продукты финансового рынка.

Результат инвестирования складывается из процентов по депозиту, налогового вычета и доходности от финансовых вложений и может достигнуть 14,8% за первый год.

Например, официальный доход клиента более 34 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), по закону он имеет право на налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год.* Клиент воспользовался предложением и разместил 800 тыс. руб. следующим образом:

400 тыс. рублей в депозит «Двойная стратегия» со ставкой 8,5% годовых;

400 тыс. рублей на ИИС с возможностью получения налогового вычета — 13%;

купил за счет средств , внесенных им на ИИС , облигации федерального займа с эффективной доходностью к погашению 7,53% годовых ( по состоянию на 01.11.2019 г. ).

Таким образом, клиент может получить до 113 тыс. рублей за первый год.

Результат может существенно отличаться от приведенного примера при инвестировании денежных средств, внесенных клиентом на ИИС в потенциально более рискованные инструменты, например, акции российских и иностранных компаний.

Дмитрий Пешнев-Подольский,

председатель правления АО «БКС Банк»:

Мы рады сообщить о новом интересном предложении. За счет синергии усилий «БКС Банк» и «БКС Брокер» мы создали для клиентов финансовое решение, обладающее одновременно потенциально высокой доходностью и высоким уровнем надежности, которые, по сути, сопоставимы с классическими банковскими депозитами и вложениями в облигации федерального займа, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации. Данное предложение является одним из лучших для знакомства потенциальных инвесторов с финансовыми инструментами фондового рынка.

Минимальная сумма по депозиту «Двойная стратегия» — 100 тыс. рублей, срок размещения — 365 дней. При этом процентная ставка 8,5% годовых является одной из наиболее привлекательных на рынке и выплачивается клиентам, открывшим ИИС в «БКС Брокер» на сумму не менее 100 тыс. рублей.

Присоединиться к стратегии частные инвесторы могут уже сейчас. При оформлении ИИС каждый клиент получит финансового консультанта, который предложит инвестиционные идеи по созданию сбалансированного портфеля.

Справка

Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк» (АО «БКС Банк»), генеральная лицензия Банка России № 101 от 15.12.2014 г. Банк стремится стать одним из лидеров финансового рынка и предоставляет своим клиентам высокотехнологичные клиентоориентированные сервисы. Банк активно развивает обслуживание как как розничных клиентов, так и клиентов малого и среднего бизнеса. БКС Банк имеет подтверждённый рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ (стабильный). С февраля 2005 года банк является членом системы страхования вкладов.

«БКС Брокер» — ООО «Компания БКС» основана в 1995 году, является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА присвоило рейтинг надежности компании БКС на уровне «ААА.iv». БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка 2018» сразу в четырех номинациях «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года».

*Срок Депозита в российских рублях — 365 дней. Минимальная сумма Депозита — 100 000 (сто тысяч) рублей. Максимальная сумма Депозита — 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Расходные операции по Депозиту — не предусмотрены. Дополнительные взносы по Депозиту — не предусмотрены. Продление по Депозиту — не предусмотрено. Срок взноса денежных средств на депозитный счет — 10 (десять) календарных дней с даты открытия депозитного счета. Денежные средства вносятся единовременно. Расходные операции, дополнительные взносы, продление депозита не предусмотрено. Максимальная сумма депозита — 400 000 рублей. Проценты на сумму Депозита выплачиваются по истечении срока Депозита по выбору Клиента на Текущий/Накопительный счет Клиента:

Проценты на сумму Депозита выплачиваются по истечении срока Депозита по выбору Клиента на Текущий/Накопительный счет Клиента:

По Повышенной ставке при соблюдении Клиентом одновременно следующих условий:

1.1. Заключение Клиентом, привлеченным АО «БКС Банк», с ООО «Компания БКС» Генерального соглашения, предусматривающего в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, а также внесение Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств в размере не менее 100 000 рублей в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, с учетом соблюдения следующей пропорции размещения денежных средств: сумма, внесенная Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет, в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, не должна быть менее суммы, размещенной Клиентом в Депозит. Повышенная ставка не начисляется Клиентам, заключившим на дату открытия в АО «БКС Банк» депозитного счета, Генеральное соглашение с ООО «Компания БКС», предусматривающее в соответствии с Заявлением на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, но не осуществившим в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета внесение на индивидуальный инвестиционный счет суммы денежных средств в размере не менее 100 000 рублей (независимо от суммы денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) или осуществившим внесение на индивидуальный инвестиционный счет суммы денежных средств в размере менее 100 000 рублей.

1.2. Сумма Активов Клиента в ООО «Компания БКС» и/или АО «БКС Банк» на 01.11.2018 г. составляет менее 10 000 рублей.

1.3. На протяжении всего срока действия Депозита Клиент не должен осуществлять вывод денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого в ООО «Компания БКС», и (или) инициировать списание ценных бумаг со счета (счетов) депо (ИИС), открытого в ООО «Компания БКС». С даты исполнения ООО «Компания БКС» поручения Клиента на вывод денежных средств и (или) поручения на списания ценных бумаг со счета (счетов) депо (ИИС), АО «БКС Банк» вправе не применять условия по повышенной ставке.

1.4. Клиентом соблюдена пропорция размещения денежных средств: сумма, внесенная Клиентом на индивидуальный инвестиционный счет, в течение 10 календарных дней с даты открытия депозитного счета, не должна быть менее суммы, размещенной Клиентом в Депозит.

По Базовой ставке при нарушении Клиентом хотя бы одного условий, предусмотренных пп. 1.1. -1.4. настоящих Условий до окончания срока депозитного договора. При досрочном истребовании Депозита Клиенту возвращается сумма Депозита с процентами, рассчитанными за срок фактического нахождения денежных средств в Депозите согласно правилам начисления процентов по депозиту по Базовой ставке.

При неявке Клиента по окончании Срока депозита, сумма Депозита с начисленными процентами зачисляется на Текущий/Накопительный счет Клиента. С полным перечнем условий депозита «Двойная стратегия» можно ознакомиться в офисах АО «БКС Банк» или на официальном сайте АО «БКС Банк»: bcs-bank.com. Предложение распространяется только на физических лиц — налоговых резидентов РФ, получающих доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), при условии заключения с ООО «Компания БКС» договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС. Средства, размещенные на счете ИИС, не являются банковским вкладом и не застрахованы АСВ. Услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета оказывает ООО «Компания БКС», лицензия № 154−04434−100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР без ограничения срока действия. Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода минимальный срок инвестирования — 3 года. Максимальная сумма вносимых на ИИС денежных средств в течение 1 календарного года — 1 000 000 рублей. Максимальный размер налогового вычета — 52 000 рублей. Более подробно — Приложение 15 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» https://broker.ru/regulations. Условия и порядок получения налогового вычета представлены на сайте ФНС России: https://www.nalog.ru.

*Под суммой 52 000 рублей понимается максимальная сумма, которая может быть возвращена Федеральной налоговой службой физическому лицу — налоговому резиденту РФ, которым в соответствующем периоде был получен доход, облагаемый НДФЛ, на сумму не менее 400 000 рублей, при внесении на индивидуальный инвестиционный счет суммы в размере 400 000 рублей, в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса РФ.

Приведенные в настоящем материале расчеты составлены на примере модельного портфеля. АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» не гарантируют доходность от вложения в ценные бумаги, указанную в модельном портфеле. Результат инвестирования модельного портфеля (14,4% годовых) формируется из следующих показателей:

1) Проценты по депозиту (8,5% годовых);

2) Доход, получаемый клиентом 16.10.2019 г. при погашении документарных именных облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, выпуска 24019 (ISIN SU24019RMFS0) с эффективной доходностью к погашению 7,53% годовых (дата погашения 16.10.2019 г. , ставка купона 7,35% годовых, наименование эмитента: МинФин РФ), приобретенных за счет денежных средств на ИИС. Данные по доходности по средневзвешенной цене актуальны на 01.11.2018 г. Подробнее: www.moex.com. Клиент дополнительно несет расходы по уплате биржевых сборов и иных расходов, установленных договором с ООО «Компания БКС». Более подробно в Приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»;

3) Налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от суммы внесенных на ИИС в течение одного календарного года денежных средств. При расчетах использован налоговый вычет по налогу на НДФЛ на внесенные денежные средства на ИИС.

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