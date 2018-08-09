В Сибирском банке ПАО Сбербанк проанализировали транзакционную активность клиентов ММБ в 2018 году. Во втором квартале текущего года предприниматели совершили более 8 046 тысяч операций на общую сумму 1 568 млрд рублей. Для сравнения, в 1 квартале 2018 года клиенты ММБ, обслуживающиеся в Сибирском банке, осуществили 7 015 тысяч платежей на сумму 1 443 млрд рублей. Таким образом, рост составил 14% в количественном и 8% в денежном выражении.

В Сбербанке позитивную динамику связывают, в первую очередь, с растущей предпринимательской активностью, а также с изменениями в линейке услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) самого банка. Теперь, исходя из потребностей бизнеса, предприниматель может выбрать один из пяти пакетов услуг РКО: от «Легкого старта» без абонентской платы для тех, кто только открывает свое дело, до «Больших возможностей» с 50% скидкой на все услуги, входящие в пакет, для компаний с высокой транзакционной активностью.

По итогам полугодия, среди территорий Сибирского банка наибольшее количество платежей совершили предприниматели Красноярского края (26%); Новосибирской области (22%), Алтайского края и Республики Алтай (в сумме 22%), Кемеровской области (17%). В денежном выражении также лидирует Красноярский край (776 млрд рублей), Новосибирская область (697 млрд рублей), Кемеровская область (682 млрд рублей), Алтайский край вместе с Республикой Алтай (495 млрд рублей).

Наталья Левченко,

директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Наши клиенты по достоинству оценивают это комплексное предложение. Пакеты услуг сформированы под разные потребности бизнеса. Клиент выбирает оптимальное количество сервисов с учетом специфики деятельности: большое количество платежей, сезонность бизнеса, частое внесение наличных и другие. При необходимости, пакет услуг можно поменять без посещения офиса банка.

Открытие счета при оформлении пакета услуг РКО в Сбербанке бесплатно. Более подробная информация о пакетах услуг размещена на сайте банка www.sberbank.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Сибирский банк ПАО Сбербанк работает на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республик Алтай, Тыва, Хакасия.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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