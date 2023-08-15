Большая часть года позади – полёт нормальный

Ипотека сегодня является одним из основных инструментов населения для решения жилищного вопроса. О том, какая ситуация с ипотечным кредитованием складывается в этом году, поговорили с управляющим Алтайским отделением Сбера Иваном Шешиковым.

– Иван Александрович, начнём со статистики: как выглядят цифры по ипотеке сегодня, и как они изменились в сравнении с аналогичным периодом 2022 года?

– За семь месяцев 2023-го в Алтайском отделении было выдано ипотечных кредитов почти на 24 млрд рублей. Если сравнивать данные с результатами аналогичного периода 2022 года, то мы отмечаем двукратный рост объёма выданных средств. Причём в июле мы обновили свой рекорд декабря прошлого года по суммам выданных кредитов - тогда он составлял около 4 млрд рублей, сейчас превысил 4,2 млрд рублей.

– Можно ли выделить какие-то тенденции в ипотечном кредитовании?

– Конечно, прошедший период отметился особенностями в кредитовании. Пожалуй, самой заметной тенденцией стало активное развитие ипотечного кредитования на рынке индивидуального строительства жилых домов. Это связано, в первую очередь, с внедрением госпрограмм и отменой дополнительного обеспечения на период строительства.

Второе – заметное снижение ежемесячного платежа на квартиры, купленные в новостройках в рамках комплексных программ с застройщиками. Здесь работает инструмент субсидирования процентных ставок. В Алтайском Сбере 20% займов от всех ипотечных кредитов первого полугодия оформлены с пониженной процентной ставкой.

К слову, о причинах привлекательности продукта – в Сбере минимальный первоначальный взнос сегодня составляет 10% для всех категорий клиентов по базовым программам ипотечного кредитования.

– Какие ипотечные продукты и сервисы были популярны у клиентов Сбера? Они соотносятся с теми тенденциями, о которых вы сейчас рассказали?

– По-прежнему самыми востребованными остаются программы с господдержкой – «Господдержка 2020» и семейная ипотека. Таких кредитов оформлено более 30% от общего числа заключённых договоров и 80% от кредитов, выданных для приобретения жилья на первичном рынке. Также, как я говорил выше, всё больше клиентов обращаются к нам за кредитованием индивидуального строительства. Вопросы безопасности и удобства при покупке жилья для клиентов являются одними из самых важных. Поэтому стабильно востребованы электронные сервисы, которые мы используем во время оформления сделки.

Стоить отметить, что на площадке Домклик Сбер запустил новый сервис «Регистрация и расчёты». Благодаря ему проводить сделки с землёй и жильём стало проще. Сервисом могут воспользоваться и те, кто покупают недвижимость на вторичном рынке без ипотеки, то есть за свои деньги. Участниками сделки, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца могут быть только физические лица. Этот сервис объединил в себе и усовершенствовал возможности двух наших популярных решений – «Электронная регистрация» и «Безопасные расчёты». С помощью нового сервиса «Регистрация и расчёты» участники сделки могут зарегистрировать недвижимость в Росреестре, расчёты будут проведены безопасно, а также получится сэкономить.

– То, что вы перечислили, можно отнести к традиционным продуктам и сервисам. Удалось ли Сберу предложить за эти семь месяцев что-то новое для своих клиентов?

– Да, удалось. В 2023 году Сбер предложил клиентам несколько значимых нововведений. Теперь, например, можно построить дом без дополнительного обеспечения на период строительства, купить залоговый объект с сохранением процентной ставки продавца или оформить залоговый объект другого банка. Физические лица, обратившись к нам, могут взять в ипотеку коммерческую недвижимость и с июля применить к ней программу «Своя ставка», которая позволяет снизить процентную ставку на весь срок кредитования. Стало возможным получить ипотечный кредит на объект, реализуемый с торгов при процедуре банкротства. Также мы стали кредитовать клиентов, не имеющих российского гражданства.

Для премиальных клиентов мы теперь проводим сделки в комфортных офисах СберПервого, куда для проведения сделок с недвижимостью выезжают наши клиентские менеджеры по ипотеке. Таких офисов два – в Барнауле и Бийске.

– Какие категории клиентов могут рассчитывать на преференции, особые условия?

– Преференции в Сбере могут получить разные категории клиентов. Зарплатные клиенты банка получают пониженную ставку по кредиту, это минус 1% от базовой ставки по выбранной ипотечной программе, кроме программ с господдержкой. Таким заёмщикам без посещения офиса банка, в СберБанк Онлайн доступно досрочное гашение кредита и изменение платежа. На преференции могут рассчитывать клиенты, приобретающие пакет услуг Домклик Плюс. Это тот же минус 1% к заявленной ставке. В пакет входят страхование жизни и здоровья, а также подписка СберПрайм. По ней, кстати, вы можете пользоваться сервисами компаний группы Сбера с большими скидками или получать повышенные бонусы.

Другая категория клиентов – это те, кто выбирают объект на площадке Домклик. Они также могут рассчитывать на меньшую процентную ставку – до 0,7%. Особые условия есть у клиентов, оформивших регистрацию сделки с помощью сервиса электронной регистрации. Также по продукту «Своя ставка» клиент может сам выбрать себе ставку, когда вносит единоразовый платеж. Таким образом заёмщик получает комфортный платеж и экономию по выплатам в течение всего срока кредита. И, наконец, клиенты, готовые внести первоначальный взнос больше 15%, также получают свои особые условия.

– Какие сервисы, кроме дистанционной регистрации, могут облегчить оформление займа?

– Сбер предлагает целый спектр услуг, которые обеспечивают высокую скорость, безопасность и комфорт при проведении сделок с недвижимостью. Клиенты могут воспользоваться, как вы правильно отметили, сервисом для электронной регистрации и безопасных расчётов. Им доступна услуга персонального менеджера. Наш специалист будет сопровождать оформление объекта от начала сделки и до её завершения, всегда сможет доступно и просто ответить на волнующие вопросы. В личном кабинете площадки Домклик клиент может заказать и оформить договор купли-продажи, получить оценку объекта или застраховать жизнь, здоровье и приобретаемый объект. Также ресурс позволяет провести юридическую проверку недвижимости.

В целом, оформлять ипотечные продукты, подбор которых происходит индивидуально для каждого клиента, в Сбере удобно, и это не занимает длительного времени.