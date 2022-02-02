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Чистая прибыль банка «Открытие» за 2021 год по РСБУ превысила 85 млрд рублей

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» за 12 месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета составила 85 млрд рублей при увеличении операционного дохода на 28% до 165 млрд рублей.

Финансовая отчетность.
Финансовая отчетность.
СС0

Активы банка в 2021 году увеличились на 626 млрд рублей (+24% к 2020 году) до 3,2 трлн рублей, в основном за счет роста кредитного портфеля, доля которого по итогам года составила 58% от активов банка.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2021 году увеличился на 335 млрд рублей (+20%) до 2 019 млрд рублей.

Кредитный портфель юридических лиц в 2021 году вырос на 243 млрд рублей (+20%) до 1 431 млрд рублей. Объем кредитов, выданных за 2021 год корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1 537 млрд рублей, что на 14% выше, чем за 2020 год.

Кредитный портфель физических лиц в 2021 году увеличился на 92 млрд рублей (+19%) до 587 млрд рублей. Объем выданных розничных кредитов составил 301 млрд рублей, что на 7% превышает показатель предыдущего года.

Портфель ценных бумаг банка по итогам 2021 года увеличился на 62 млрд рублей (+9%) и составил 733 млрд рублей.

Объем средств клиентов по итогам 2021 года увеличился на 453 млрд рублей до 2,4 трлн рублей (+24%). При этом средства юридических лиц составили 1 311 млрд против 941 млрд рублей годом ранее (+39%). Средства частных клиентов составили 1 054 млрд рублей против 970 млрд рублей годом ранее (+9%).

Чистая прибыль банка за 2021 год составила 85 млрд рублей, что на 3% превышает результат 2020 года (82 млрд рублей).

Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил в 2021 году 165 млрд рублей против 128 млрд рублей в 2020 году (+28%) за счет роста регулярных банковских доходов. Чистый процентный доход составил 90 млрд рублей против 63 млрд рублей годом ранее (+42%) вследствие роста активов и опережающего роста процентных доходов (+22%) в сравнении с процентными расходами (+5%). Высокая доля текущих средств клиентов в структуре фондирования банка (50%) обусловила сдержанный рост процентных расходов банка по итогам 2021 года. Чистый комиссионный доход вырос до 27 млрд рублей в 2021 году (+10% к 2020 году).

Операционные расходы по итогам 2021 года составили 72 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, в основном за счет увеличения расходов на персонал и инвестиций в ИТ.

Регуляторный капитал за 12 месяцев 2021 года увеличился на 11% и на 1 января 2022 года составил 376 млрд рублей. Фактором роста является финансовый результат банка.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом. С учетом роста капитала банк сохраняет норматив достаточности капитала Н1.0 на высоком уровне 13,6% по итогам 2021 года (14,0% по итогам 2020 года). Нормативы ликвидности по итогам 2021 года составили Н2 —100% (пороговое значение: 15%), Н3 — 125% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «ФК Открытие» на неконсолидированной основе; 2021 год — без учета событий после отчетной даты, 2020 год — с учетом событий после отчетной даты. Темпы прироста в пресс-релизе указаны без учета округлений значений показателей до миллиардов рублей.

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