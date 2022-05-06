Делегация из Алтайского края приняла участие в первой встрече руководителей РЦК в 2022 году

Первая в 2022 году встреча руководителей региональных центров компетенций (РЦК) состоялась в Москве 29 апреля — в мероприятии приняли участие представители 48 российских регионов, в том числе и из Алтайского края.

Организатором форума выступили Федеральный центр компетенций (ФЦК) и Министерство экономического развития России. Делегацию Алтайского края представляли директор КАУ «Алтайский центр кластерного развития», администратор регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Сергей Кореннов и руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

В течение дня более 100 участников мероприятия обсуждали и разбирали практическое применение инструментов бережливого производства: картирование, стандартизированную работу, производственный анализ и расчёт экономического эффекта от применяемых инструментов.

Также делегации регионов изучали итоги работы первого квартала экспертов нацпроекта «Производительность труда» по всей России.

Николай Соломон,

генеральный директор ФЦК:

«В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» мы работаем как единый организм. ФЦК и РЦК — вместе мы делаем общее дело, следуя единым методикам и общей цели… Экспертиза наших экспертов в среднем дала рост производительности на 12% в год, когда средний показатель у предприятий аналогичных отраслей, не участвующих в нацпроекте, не выше 7%".

Отметим, что подобные встречи проводятся каждые три месяца. Их целью является обмен опытом и лучшими практиками с целью координации хода региональных проектов адресной поддержки предприятий-участников национального проекта «Производительность труда», а также поиск и определение точек роста.

По результатам работы в первом полугодии 2022 года будет сформирован рейтинг РЦК с публикацией на ИТ-Платформе «Производительность.рф». Его опубликуют в июле текущего года.