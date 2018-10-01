Должен ли ИП указывать в кассовом чеке наименование товара?

Компания «Такском» продолжает всероссийский цикл бесплатных семинаров в регионах, на которых информирует бизнес о таких инструментах налогового контроля как онлайн-кассы и маркировка и прослеживание товаров. Что меняется в бизнес-процессах с их введением? И какая предпринимателям от них польза? А также, какова роль оператора фискальных данных (ОФД) в модели взаимодействия B2G?

Об этом и многом другом рассказали руководитель проектов «Такском» Иван Самородов и Главный государственный налоговый инспектор Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Андрей Чистяков. Эксперты также ответили на вопросы аудитории.

— В какой момент организация должна сформировать кассовый чек при реализации товаров через интернет-магазин в том случае, если информация об оплате поступает не в день продажи?

При интернет-торговле в течение одного рабочего дня после идентификации бухгалтером поступившего платежа нужно сформировать чек и направить его электронную версию покупателю на email или номер мобильного телефона при наличии этих данных или передать на бумажном носителе вместе с товаром.

В Барнауле прошел семинар компании «Такском». СС0

— Обязан ли индивидуальный предприниматель на ПСН указывать наименование товаров в чеке?

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД, ПСН, УСН и ЕСХН при расчетах с покупателями будут обязаны указывать в кассовых чеках или бланках строгой отчетности наименования товаров, работ, услуг и их количество с 1 февраля 2021 года. Однако совет представителя ФНС: «Лучше все же указывать наименование проданного товара в чеке уже сейчас во избежание вопросов, которые могут возникнуть в случае его возврата». При продаже подакцизных товаров это нужно делать в обязательном порядке сегодня.

— Когда станет обязательной маркировка лекарственных препаратов?

Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов продлен на 2019 год. Планируется, что обязательной маркировка лекарств станет с 1 января 2020 года. В октябре пройдут бесплатные семинары по переходу на новый порядок применения ККТ и маркировке товаров в Тюмени, Челябинске, Новосибирске и других городах России. Но если вас интересуют и другие актуальные вопросы, например, по НДФЛ и предоставлению по этому налогу вычетов, 2 октября компания «Такском» будет транслировать бесплатный вебинар с заместителем начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Владиславом Волковым. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться. Ознакомиться с расписанием полного цикла вебинаров можно на сайте «Такском».