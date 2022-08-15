Двукратный рост: Россельхозбанк на Алтае увеличил кредитование сезонных работ

Объем кредитования сезонных работ Россельхозбанком на Алтае вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,5 млрд рублей.

В Алтайском крае и Республике Алтай Россельхозбанк c начала 2022 года предоставил агропромышленному комплексу более 8,3 млрд рублей кредитных средств, на 34% превысив результат аналогичного периода прошлого года. Из них 7,4 млрд рублей, или 89%, заемщики получили по льготной ставке.

Объем кредитования экспортно ориентированных компаний в регионе вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% и составил 5,2 млн руб.

«Кредит Россельхозбанка очень помогает все сделать вовремя и быстро: купить ГСМ, семена, технику. Мы выращиваем все виды сельхозкультур, которые есть в Алтайском крае, кроме сахарной свеклы — пшеницу, озимые, ячмень, овес и многое другое. Наши объемы требуют четкой и быстрой работы, чтобы не упустить время. А в Россельхозбанке нас уже знают, оперативно и качественно обслуживают», — рассказывает руководитель ООО «Вирт» Павел Бейфорт, чьи предприятия расположены в четырех районах края.

«На финансирование сезонных работ идет две трети от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам банка. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. Мы понимаем, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы уборочной компании, поэтому прилагаем все усилия, чтобы в полной мере обеспечить финансирование в регионе данного направления», — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

В целом по стране Россельхозбанк увеличил объем льготного кредитования сезонных работ на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 292,4 млрд рублей. Общий прирост финансовой поддержки на эту цель составил более 21,5% до 427,7 млрд рублей. Таким образом, 2/3 средств на посевную аграрии получили на самых выгодных для себя условиях. В 20 регионах доля РСХБ в финансировании сезонных работ превышает 90%.

В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу России 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке.

В 2022 году банк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 360,4 млрд рублей (+35,0% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 16% за год до 1621 юридических лиц/групп компаний.

Заемные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств.

АО «Россельхозбанк»