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Экономика
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Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублей

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в 2018 году подали около 800 инициатив для повышения эффективности производства. Это позволило предприятию сэкономить 970 млн рублей.

Эффект от инициатив работников предприятия превысил 970 млн рублей.
Эффект от инициатив работников предприятия превысил 970 млн рублей.
ОАО "Алтай-Кокс".

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе. Подача инициатив пользуется большой популярностью среди заводчан — процесс подачи идей по улучшению производства простой с понятной системой мотивации. Если внедрение инициативы приносит экономический эффект, автор получает дополнительное вознаграждение.

Почти половина инициатив сотрудников касалась улучшения технологических процессов, роста энергоэффективности, снижения трудозатрат на обслуживание оборудования. Еще половина — совершенствования условий труда и повышения безопасности.

В 2018 году больше всего инициатив подали и реализовали начальник участка путевого хозяйства железнодорожного цеха Юрий Деев и ведущий специалист управления экологии Владимир Батырев. Наиболее значимые их инициативы позволили предприятию сэкономить 3,5 млн рублей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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