Эффект от инициатив работников Алтай-Кокса превысил 970 млн рублей

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе. Подача инициатив пользуется большой популярностью среди заводчан — процесс подачи идей по улучшению производства простой с понятной системой мотивации. Если внедрение инициативы приносит экономический эффект, автор получает дополнительное вознаграждение.
Почти половина инициатив сотрудников касалась улучшения технологических процессов, роста энергоэффективности, снижения трудозатрат на обслуживание оборудования. Еще половина — совершенствования условий труда и повышения безопасности.
В 2018 году больше всего инициатив подали и реализовали начальник участка путевого хозяйства железнодорожного цеха Юрий Деев и ведущий специалист управления экологии Владимир Батырев. Наиболее значимые их инициативы позволили предприятию сэкономить 3,5 млн рублей.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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