Эксперт назвал предел роста доллара после неожиданного повышения ключевой ставки

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал « Прайму », что доллар вырастет до 70 рублей.

Напомним, 26 мая ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14% до 11%.

Тузов отметил, что после столь значительного снижения экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться.

Это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление рубля.

«Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 млрд в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту», — отметил Тузов.

Кстати, 25 мая на минимуме курс доллара опускался ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, а евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.