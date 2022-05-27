27 мая
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Экономика

Эксперт назвал предел роста доллара после неожиданного повышения ключевой ставки

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал «Прайму», что доллар вырастет до 70 рублей.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

Напомним, 26 мая ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — с 14% до 11%.

Тузов отметил, что после столь значительного снижения экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться.

Это означает рост спроса на валюту и, как следствие, дальнейшее ослабление рубля.

«Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 млрд в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту», — отметил Тузов.

Кстати, 25 мая на минимуме курс доллара опускался ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, а евро — ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года.

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