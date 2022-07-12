Эксперты федерального центра компетенций оценили реализацию нацпроекта в Алтайском крае

Эксперты АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), работающие на региональных предприятиях в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», завершили свою работу в Алтайском крае.

Теперь работы по улучшениям, внедряемым на алтайских предприятиях в рамках нацпроекта, продолжат оказывать эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

Как неоднократно сообщал altapress.ru, национальный проект «Производительность труда» реализуется в Алтайском крае с 2019 года. За три года его под федеральным управлением стали 27 средних и крупных региональных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики.

Совместно с представителями Минэкономразвития Алтайского края и экспертами РЦК 30 июня старший руководитель проектов ФЦК Алексей Акулич провели совещание по вопросу завершения пилотного потока на последнем предприятии под федеральным управлением ООО «СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ».

На пилотном потоке компании эксперты ФЦК совместно с сотрудниками предприятия сократили время протекания процесса на 49%, незавершенное производство на 74%, а также увеличили выработку на 80%.

По итогам совместной работы в Алтайском крае благодарственным письмом был отмечен коллектив управления инновационного развития и кластерной политики Минэкономразвития Алтайского края за сотрудничество и оказанную помощь в реализации проектов повышения производительности труда при поддержке Федерального центра компетенций на предприятиях региона.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.