Эксперты: как коронавирус влияет на АПК и вызовет ли он новый кризис

Влияние эпидемии, вызванной коронавирусом, на экономику вообще и зерновой рынок в частности стало одной из главных тем Зимней зерновой конференции, прошедшей в Белокурихе в последних числах февраля и собравшей рекордное количество участников. Как обычно, эксперты озвучили важные для рынка прогнозы. Рассказываем самое главное.

Фактор коронавируса: как он влияет на мировую экономику

Точных сведений о том, сколько из-за вируса уже потеряла китайская экономика, одна из крупнейших в мире, пока нет. Но в том, что они будут значительными, уверен Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ.РФ.

Из-за эпидемии и ограничения передвижения 160 млн человек рост ВВП Китая окажется меньше, чем ожидалось: 5−5,5% вместо 5,8−5,9%. Вес этой страны в мире настолько велик, что вслед за ним и мировая экономика «может тормознуться на 0,1−0,2 процентных пункта».

«Проценты маленькие, но на самом деле это большие объемы — почти полтриллиона, если не больше», — объясняет экономист.

Андрей Клепач. Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Причем масштаб потерь может оказаться еще выше. По прогнозу МВФ, мировая экономика может замедлиться на 1 процентный пункт. А если «свалится» Италия, возможен даже минус, а не рост. Станет ли это спусковым крючком для нового мирового кризиса?

«Это не кризис, не рецессия, но это прецедентное торможение. Рост мирового ВВП составит порядка 2% или даже ниже. Но по тем данным, которые есть, пик эпидемии пройден. Количество выздоравливающих превышает количество заболевших», — считает Клепач.

Карта распространения коронавируса , согласно прогнозам ученых. WorldPopProject.

Что нам с этого?

Замедление мировой экономики приведет к снижению цен на нефть, считает Клепач. По его словам, коронавирус добавляет к падению нефтяных цен $1,5−2. России это небольшое, казалось бы, снижение будет стоить потери почти 10 млрд долларов — а то и больше.

А если цены на нефть будут снижаться, подешевеют и другие экспортные товары — металлы, лес и т.п. По оценкам ВЭБ. РФ, российский ВВП из-за коронавируса может потерять 0,1 п.п.

Но деньги на социальные проекты, заявленные в послании президента, на ближайшие три года есть — их удалось получить за счет продажи пакета акций Сбербанка. И хотя Клепач называет это «передачей денег из государственного кармана в квазигосударственный», социальный пакет будет профинансирован.

Овес. Поле. Зерно СС0

Фактор коронавируса: как он повлияет на зерновой рынок

Между тем, коронавирус уже привел к падению мировых цен на зерно, констатирует Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка.

«В начале февраля на конференции мы провозгласили тезис о том, что мировой рынок зерна и, прежде всего, пшеницы ожидает плавное снижение цен. Но теперь, из-за коронавируса, вместо снижения мы видим падение», — говорит Рылько.

Дмитрий Рылько , ИКАР. ЗЗК.

Более того, сейчас все товарные рынки «ушли в глубокое пике, и продовольственный и зерновой в том числе», говорит гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Аналитик прогнозирует: экспортные цены на пшеницу, ячмень и кукурузу будут падать до конца текущего сельхозсезона, снижение может составить 8% (к началу 2020 года).

«Но если появится позитивная информация — например, о том, мы победили коронавирус, может произойти отскок цен, причем существенный», — считает Петриченко.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Что нам с этого?

Снижение цен не очень радует экспортеров и перекупщиков — их маржа снижается. А вот у сельхозпроизводителей, как полагает Петриченко, «радости немножко больше».

«Внутренняя цена упадет не столь существенно, как экспортная, в силу закупок зерна животноводами», — утверждает эксперт.

Зерно. Анна Зайкова

Фактор коронавируса: как он повлияет на экспорт

Экспорт российского зерна «тормознулся» еще в прошлом году. Но Дмитрий Рылько полагает: связано это в том числе с высокими внутренними ценами. То есть вовсе не с вирусом, о котором в прошлом году еще не слышали.

При этом экспорт продовольствия в целом в 2020 году побьет очередной рекорд, достигнув 25,8 млрд долларов, полагает Рылько. И в первую очередь — за счет растущих поставок в Китай. Хотя история с коронавирусом все же может скорректировать этот прогноз.

Оснований для таких выводов у эксперта много. Среди них, например, появление на востоке страны крупных сетевых элеваторных компаний, которые «заточены на то, чтобы вывозить зерно при любых рыночных условиях». Или заключение рядом торговых компаний соглашений на условиях «take or pay».

Экспорт. СС0

«Это означает: если компания не выгружает определенный объем, она нарывается на штрафные санкции. Поэтому они „сидят на галерах“ и вынуждены грузить, даже если операция приносит убыток», — объяснил Рылько.

Впрочем, помешать российскому экспорту может американо-китайское соглашение: две страны договорились резко увеличить экспорт продовольствия США в Китай. И возникает вопрос, за счет каких стран-экспортеров это произойдет.

«Возможности Китая не беспредельны, и понятно, что кто-то от этого серьезно пострадает. Желательно, чтобы это была не наша страна. Для нас это чрезвычайно важно, потому что за последние пару лет Китай стал крупнейшим торговым партнером России», — сказал Дмитрий Рылько.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Что нам с этого?

Экспорт — то основное, что сейчас двигает российский рынок продовольствия, говорит Дмитрий Рылько. Он поддерживает цены и рентабельность сельхозпроизводства — не случайно, по мнению эксперта, от всех этих изменений в выигрыше оказываются аграрии юга России, максимально приближенные к портам, да и не только юга.

«Потому что все за ними бегают и все пытаются купить объемы зерна во что бы то ни стало», — объясняет Рылько.

Мука. СС0

Алтайский АПК в 2019 году ( в скобках — 2018 год) Вывоз зерна из края: 1,3 млн тонн (1,7 млн тонн).

Экспорт из края злаков: 468 тыс тонн (169,8 тыс. тонн).

Экспорт маслосемян 298,8 тыс тонн (190 тыс. тонн).

Производство муки в Алтайском крае: 1,08 млн тонн (1,009 млн тонн).

Фактор Казахстана: как он повлиял на рынок

Еще одним неожиданным фактором, оказавшим влияние на рынок — но уже на локальный, сибирский — стала серьезная засуха в Казахстане. В 2019 году там выпало осадков вдвое меньше нормы. Из-за этого урожай зерновых оказался на 3 млн тонн меньше, чем годом раньше. И казахские зерновики повезли зерно из Сибири.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. zzk22.ru

«Активный спрос со стороны Казахстана стал основным фактором ценового роста в 2019 году», — рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

По официальным данным Россельхознадзора, в 2019 году из края в Казахстан вывезли около 290 тыс тонн зерна, в том числе 260 тыс. тонн пшеницы — в 6−7 раз больше, чем в 2018 году. И это не считая неофициальных объемов, которые, как предполагают участники рынка. Тоже существенные. Ну, а высокий спрос способствовал укреплению цен.

Экспорт. СС0

«За январь-декабрь 2019 года средняя цена реализации зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае, по данным статистики, составила около 9,5 тыс рублей за тонну, что на 33% выше, чем в 2018 году, — также сообщил министр.

Спросом в этой стране пользовался и алтайский подсолнечник, цена семян повысилась на 23% к уровню 2018 года. «Пока мы в Алтайском крае не можем переработать весь урожай масличных культур, вывоз просто необходим», — сказал Александр Чеботаев.

Сейчас вывоз в Казахстан затормозился, но, по словам министра, когда спадут снежные заносы, он, скорее всего, вновь активизируется.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Что нам с этого?

Рентабельность производства зерна у аграриев еще не достигла уровня 2015−2016 годов (42−49%), но выросла почти вдвое: с 13% в 2018 году до 25% в 2019-м.

И все же в том, что под влиянием казахстанского фактора подскочили цены, Дмитрий Рылько видит и минусы.

«Поставки муки из-за дорогого зерна сокращаются. Хорошо это или плохо? Думаю, что это плохо. Наши казахские друзья приходят и уходят, их задачи меняются от сезона к сезону, их поведение непредсказуемо и изменчиво. А местные переработчики остаются, и если они сейчас попадут в ситуацию, что они не могут поставлять муку на европейскую территорию, это не очень хорошо для самих аграриев Западной Сибири», — объяснил Рылько.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе-2020. ЗЗК.

Рентабельность АПК в Алтайском крае в 2019 году ( в скобках — 2018 г) Зерновое производство — 25%, в том числе пшеницы 24,7% (13,3 и 16,6%).

Производство подсолнечника — 42,2% (45,8%)

О чем еще говорили эксперты

Об урожае-2020

В 2020 году урожай зерновых может составить 128 млн тонн, полагает Владимир Петриченко. Малоснежная зима в европейской части России не окажется существенного влияния, хотя на отдельных территориях юга и Центрального Черноземья имеется недостаток влаги. В 2019 году Россия собрала, по оценкам Росстата, 121,2 млн тонн.

О посевной в Алтайском крае

По предварительным данным, посевы в Алтайском крае займут в 2020 году 5,2 млн га, что на уровне 2019 года. Посевная площадь зерновых составит 3,3 млн га (рост на 90 тыс га), это произойдет в основном за счет расширения посевов яровых зерновых — пшеницы, ячменя, гречихи и бобовых.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район Алексей Алексеев , Barnaul 22

О паводке

В том, что на Алтае произойдет большой паводок, уже мало кто сомневается: за последние три недели февраля в Горном Алтае скопилось огромное количество снега. Власти не исключают и введения чрезвычайной ситуации.

При этом паводок может повлиять на структуру посевов: «Наверное все помнят 2000−2001 годы, когда тоже было очень много снега и по моим данным — более 100 тыс гектаров не могли засеять, потому что снег растаял 15 июля», — рассказал сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Однако, по словам Владимира Петриченко, во многих районах азиатской части России, где выпало много снега, Гидрометцентра отмечает не очень глубокое промерзание почвы. Это значит, что влага уйдет в почву и паводок может быть не столь сильным, как при глубоком промерзании.

Зерно. Урожай. СС0

Урожай в Алтайском крае в 2019 году ( в скобках — 2018 год) Зерновые и зернобобовые: 4,59 млн тонн (5 млн тонн).

Пшеница: 2,36 млн тонн (2,68 млн).

Масличные культуры:1 млн тонн (1 млн тонн).

Сахарная свекла 1,3 млн тонн (0,88 млн тонн).

Производство зерна на душу населения: 1,96 тонн (2,1 тонны).

Зерновая конференция проходит в белокурихинском санатории «Сибирь». Altapress.ru

Что такое Зимняя зерновая конференция в Белокурихе

Зимняя зерновая конференция прошла в Белокурихе 26−28 февраля в 13-й раз. В ней приняли участие 250 человек из 20 регионов России и пяти зарубежных стран — Украины, Казахстана, Молдовы, Литвы и Турции.

Среди участников — сельхозпроизводители, представители зерноперерабатывающих предприятий, трейдеры и ведущие эксперты-аналитики аграрного рынка.

Организатор конференции — Союз зернопереработчиков Алтая, соорганизаторы — аналитические компании «ПроЗерно» и «Институт конъюнктуры аграрного рынка».