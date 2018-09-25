Электронные закладные отправляются в блокчейн.

Райффайзенбанк выпустил первую электронную закладную с учетом и хранением в Децентрализованной депозитарной системе на платформе Мастерчейн, разработанной Ассоциацией ФинТех совместно с Банком России и крупнейшими финансовыми организациями России.

Это инновационное технологическое решение, которое позволяет применять принципы блокчейн в повседневной банковской практике и менять с их помощью подход как во взаимодействии банков между собой, так и с рядовыми клиентами, оформляющими ипотечный кредит.

Райффайзенбанк заменил бумажную закладную на электронную ценную бумагу, запись о которой хранится в реестре блокчейн. Задачей Райффайзенбанка в рамках пилотной сделки было проанализировать бизнес-процесс работы с электронными закладными и оценить, какие доработки в системах банка, а также нормативных и законодательных актах могут быть необходимы для полного перехода на децентрализованную депозитарную систему (ДДС).

Ее внедрение поможет клиентам, банку и рынку в целом за счет сокращения сроков передачи электронной закладной на учет и хранение, снижения издержек на депозитарные операции и улучшения клиентского опыта заемщиков, которым больше не придется получать закладные в бумажном виде.

Татьяна Жаркова,

управляющий директор Ассоциации ФинТех:

Райффайзенбанк смог по достоинству оценить преимущества децентрализованной депозитарной системы, созданной Ассоциацией ФинТех на платформе Мастерчейн. Мы благодарны команде банка за интерес к инновационным решениям и проактивный подход.

Что это значит для рынка?

Использование платформы на базе технологии блокчейн — самое оптимальное решение вопроса организации взаимодействия между участниками рынка по учету, хранению и секьюритизации закладных.

Роман Яковлев,

начальник управления развития информационных систем Райффайзенбанка:

Без применения платформы Мастерчейн технологическое обеспечение процесса взаимодействия потребовало бы интеграции систем участников рынка в единую сеть или создание дополнительного централизованного хранилища, а значит, затрат ресурсов на создание этой сети и адаптацию внутренних систем к работе с ней. Децентрализованная депозитарная система — это сеть, где мы можем сегодня хранить данные об электронных закладных, доступ к которым будет удобен для всех участников проекта.

Евгения Климова,

начальник отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка:

ДДС создает среду для взаимодействия и единые стандарты, следуя которым, банки и депозитарии смогут сделать процессы выпуска, учета и хранения закладных более эффективными. При этом система ДДС полностью отвечает всем требованиям Российского законодательства касательно сохранности данных, конфиденциальности и информационной безопасности. Каждый депозитарий-участник ДДС будет иметь доступ только к тем электронным закладным, которые переданы ему на учет и хранение. В дальнейшем развитие системы ДДС также позволит значительно упростить секьюритизацию ипотечных закладных.

Что это значит для заемщика?

Андрей Морозов,

начальник управления массового рынка и кредитных продуктов , Райффайзенбанк:

Процесс регистрации права собственности и ограничения (обременения) права ранее требовал личного обращения клиента в многофункциональный центр и повторного визита в банк для передачи закладной на хранение. Благодаря выпуску закладной в электронном виде, процесс становится полностью дистанционным, и расчеты с продавцом приобретаемого в кредит имущества проходят значительно быстрее.

Что это значит для банка?

Запуск децентрализованной депозитарной системы позволит сократить расходы участников финансового рынка, при этом использование технологии блокчейн значительно увеличит стабильность и надежность данных об электронных закладных.

Фактически, процесс регистрации сделки и постобслуживания обеспеченных кредитов значительно упростится, риски отсутствия залога будут минимизированы, а время проведения сделки сократится.

Как все происходит?

Клиент подает документы для оформления ипотечного кредита. Сотрудник банка формирует необходимый пакет документов, в том числе электронную закладную. Для отправки в Росреестр к файлу электронной закладной прикрепляются другие документы по сделке, которые подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Отправка пакета документов происходит через электронный канал Росреестра. После получения пакета документов Росреестр регистрирует закладную и направляет ее в Депозитарий хранения по каналу СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). Узел Депозитария хранения Райффайзенбанка получает файл электронной закладной и отправляет его в файловое хранилище, при этом создается токен закладной (объект внутри блокчейна, который содержит базовую информацию о закладной, а также полномочия осуществлять различные операции с закладной для Депозитариев) с зачислением на соответствующие счета депо.

Прием закладной на депозитарный учет и хранение происходит автоматически. Залогодержатель получает от Росреестра информацию о выпуске электронной закладной и файл закладной.

Справка

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2017 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» АО «Райффайзенбанк» находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.