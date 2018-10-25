Елена Батурина стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

С 2004 года Батурина остается богатейшей женщиной России. В 2018 году ее состояние оценивается в 1,2 млрд долларов. За год она увеличила капитал на 200 млн долларов.

В 2010 году Батурина с детьми спешно уехала из России, через год продала компанию «Интеко» — сердце ее многомиллиардного бизнеса. Батурина осела в Лондоне, где стали учиться ее дочери, и ведет бизнес в Великобритании, Ирландии, Австрии, Чехии, Греции, Италии, Казахстане, Марокко, на Кипре и в США. Рекордным состоянием Батурина обладала в 2008 году — 4,2 млрд долларов.

На втором месте рейтинга соосновательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая за год разбогатела на 180 млн. долларов и владеет состоянием в 600 млн долларов. Выручка магазина в 2017 году выросла на 40% до 63,8 млрд рублей.

Третье место заняла Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. За год размер ее состояния не изменился, издание оценило его в $600 млн, которые она получила в результате бракоразводного процесса.

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