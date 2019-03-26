Сотрудники «Иткульского спиртзавода» от безысходности устроили стихийное собрание

Как рассказывают очевидцы, местом схода выбрали сельский парк. Ранее проходила информация, что люди соберутся в администрации сельсовета, однако позже выяснилось, что сделать это запретила районная администрация.
В итоге более часа люди провели на улице. Полиция им не препятствовала. Руководство предприятия к собравшимся не вышло.
По словам одного из работников «Иткульского спиртзавода», пожелавшего остаться неизвестным, многие из его коллег решили подавать заявления в прокуратуру в связи с невыплатой заработной платы.
Что говорят краевые власти?
25 марта пресс-служба правительства края распространила информацию о создании в регионе рабочей группы по урегулированию ситуации на «Иткульском спиртзаводе». В нее войдут представители профильных краевых управлений, администрации Зонального района, прокуратуры, местного центра занятости и завода.
На сегодняшний день известно, что под сокращения попадают 93 работника. Последним рабочим днем для них станет 20 мая. Сейчас проводится анализ профессионально-квалификационного состава высвобождаемых работников для последующего трудоустройства к другим работодателям, утверждают краевые власти.
Что же касается заработной платы, то управление по труду и занятости населения посоветовало осуществлять выплаты через решения комиссии по трудовым спорам и судебным приказам.
Что происходит на предприятии?
По информации altapress.ru, на прошлой неделе с завода начали вывозить оборудование.
Как сообщают работники предприятия, якобы вывозят колонны, которые для производства спирта не использовались, но находились на балансе. При необходимости это оборудование можно было установить вновь.