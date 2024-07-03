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«Это все гены?» 24 июля в Барнауле пройдет форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК»

Наследовать успех — это не игра в монополию. Это ежедневный труд каждого, кто выбрал семейный бизнес.

В Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК».
В Барнауле пройдёт форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК».
Источник: центр «Мой бизнес».

На этом форуме участники вместе с региональными и федеральными спикерами обсудят, как найти новые подходы к развитию своего дела, распределить обязанности в семейной жизни и работе. Как в правовом поле оформить отношения в семейном бизнесе. Разберутся, как слышать друг друга и быть вместе, создавая общее дело, а также узнают реальные истории крупнейших бизнес-династий России.

В блоке «Поколение Х» выступит Дмитрий Абрикосов — предприниматель, представитель знаменитой купеческой династии кондитеров Абрикосовых, соучредитель и директор возрожденного «Товарищества А.И. Абрикосова Сыновей».

В «Поколении Y» предприниматели обсудят управленческие и организационные нюансы семейного дела и поделятся опытом в масштабировании бизнеса. О юридических тонкостях расскажет Дмитрий Гриц — преподаватель права для предпринимателей в Сколково, владелец фирмы «Гриц и партнеры».

«Поколение Z» поднимет темы распределения ролей в семейном бизнесе и развитие следующего поколения владельцев. Спикер блока — Наталья Машинистова, основательница текстильной компании N1 RED METER.

Кроме того, на форуме выступит с театральным монологом бизнес-психолог, актер и режиссер Андрей Заостровский — он пройдется по основным этапам развития семейного бизнеса.

Форум «Мой бизнес — моя ДНК» пройдет 24 июля в Центре «Мой бизнес». Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Для участия необходимо заполнить заявку: https://семейныйбизнес22.рф/

Участие бесплатное, но количество мест ограничено!

Горячая линия для вопросов: 8-800-222-83-22

Форум проводится центром «Мой бизнес» Алтайского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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