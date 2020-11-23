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23 ноября
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Экономика

Продукция «Эвалара» попала под подозрение в Казахстане

Биологически активные добавки от бийской фармацевтической компании «Эвалар», принадлежащей бизнес-семейству Прокопьевых, попали в Реестр несоответствующей продукции Республики Казахстан, его формирует комитет охраны общественного здоровья Минздрава. Об этом 23 ноября пишет «Независимая газета».

Открытие производственного комплекса по выпуску лекарственных средств компании «Эвалар».
Открытие производственного комплекса по выпуску лекарственных средств компании «Эвалар».
Дмитрий Лямзин

Ссылаясь на казахстанских специалистов, издание указывает, что речь идет о биологически активной добавке «Красный корень», состав которой якобы не соответствовал маркировке. А при исследовании в нем был выявлен синтетический ингибитор — фосфодиэстеразы-5-тадалафил.

Журналисты «НГ» также отмечают, что в последнее время «Эвалар» предпочитает регистрировать свою продукцию не в России, а в Казахстане и Армении, что тоже подпадает под юристикцию Таможенного союза. «Иначе с реализацией продукции могут возникнуть проблемы. Возможно, это связано с тем, что продукция не раз вызывала в России вопросы со стороны потребителей», — пишет издание.

Впрочем подобные информационные наезды на «Эвалар» стали повторяться в последнее время достаточно часто. В середине октября в интернет-СМИ была развернута большая кампания по распространению материалов, где указывалось, что учредители «Эвалара» якобы могут иметь отношение к хищению 115 млн рублей с ФНПЦ «Алтай».

По некоторым оценкам, за такими материалами стоит иметь в виду и политическую подоплеку. В «ЕР» не рассматривают выдвижение одного из учредителей «Эвалара» Александра Прокопьева на очередной депутатский срок в Госдуму.

В конце октября «Новая газета» опубликовала список тех политиков и депутатов, для которых модная фотка в социальных сетях важнее настоящего дела. В их число попал и господин Прокопьев.

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