Продукция «Эвалара» попала под подозрение в Казахстане

Биологически активные добавки от бийской фармацевтической компании «Эвалар», принадлежащей бизнес-семейству Прокопьевых, попали в Реестр несоответствующей продукции Республики Казахстан, его формирует комитет охраны общественного здоровья Минздрава. Об этом 23 ноября пишет «Независимая газета» .

Ссылаясь на казахстанских специалистов, издание указывает, что речь идет о биологически активной добавке «Красный корень», состав которой якобы не соответствовал маркировке. А при исследовании в нем был выявлен синтетический ингибитор — фосфодиэстеразы-5-тадалафил.

Журналисты «НГ» также отмечают, что в последнее время «Эвалар» предпочитает регистрировать свою продукцию не в России, а в Казахстане и Армении, что тоже подпадает под юристикцию Таможенного союза. «Иначе с реализацией продукции могут возникнуть проблемы. Возможно, это связано с тем, что продукция не раз вызывала в России вопросы со стороны потребителей», — пишет издание.

Впрочем подобные информационные наезды на «Эвалар» стали повторяться в последнее время достаточно часто. В середине октября в интернет-СМИ была развернута большая кампания по распространению материалов, где указывалось, что учредители «Эвалара» якобы могут иметь отношение к хищению 115 млн рублей с ФНПЦ «Алтай».

По некоторым оценкам, за такими материалами стоит иметь в виду и политическую подоплеку. В «ЕР» не рассматривают выдвижение одного из учредителей «Эвалара» Александра Прокопьева на очередной депутатский срок в Госдуму.

В конце октября «Новая газета» опубликовала список тех политиков и депутатов, для которых модная фотка в социальных сетях важнее настоящего дела. В их число попал и господин Прокопьев.