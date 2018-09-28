Европлан и с Mercedes-Benz приняли участие в международной выставке IAA

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») по приглашению партнера Mercedes HCV стала участником 67-ой международной выставки легкого коммерческого транспорта IAA Commercial Vehicles. Выставка и мероприятия проходили с 20 по 27 сентября.

IAA — крупнейшая выставка в отрасли коммерческого транспорта, по нечетным годам IAA проходит в германском Франкфурте, по четным, как и в этот раз, в Ганновере. В последние годы выставка принимает по более 2 тысяч участников и более 250 тысяч посетителей из более 40 стран мира.

Коммерческие автомобили перевозят более 70% всех грузов и поэтому составляют основу транспорта и экономики, «фактически сохраняют повседневную жизнь „на ходу“», как указано на официальном сайте выставки.

В 2018 году основной темой обсуждения стало будущее коммерческих автомобилей, особенно вопросы автоматизации, связи, безопасности и защиты окружающей среды.

В салоне традиционно были представлены мировые премьеры и новшества европейского, и в частности, немецкого автомобилестроения, превзошедшие ожидания посетителей. Площадь павильонов выставки — около 300 000 м2.

Самым большим по площади стал павильон Mercedes-Benz, на котором в качестве экспозиции был размещен весь модельный ряд коммерческого транспорта, начиная с новинки Mercedes-Benz X-Класс, первого пикапа марки, заканчивая концептуальным фургоном Vision Urbanetic.

Интерес публики вызвали обновленный Mercedes-Benz Sprinter, в котором уже можно увидеть все функции легкового автомобиля, а также новинка Mercedes-Benz eSprinter, работающий на электротяге. Машина имеет грузоподъемность от 900 до 1 040 кг, оснащается батареями емкостью 41 или 55 кВт⋅ч и может проехать без подзарядки до 150 км. Зарядить аккумуляторы до 80% емкости можно всего за 30 минут", — отмечает участник IAA от Европлана.

Старт продаж новинки намечен на 2019 год.

Сейчас Европлан предлагает лизинг доступной на данный момент версии автобуса Sprinter с выгодой в 12,5% по госпрограмме.

Европлан также субсидирует 10% от стоимости любого грузового и коммерческого автотранспорта и спецтехники. Субсидия Европлана суммируется с спецпредложениями автопроизводителей и дилеров.

Информация действительна на момент публикации. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®