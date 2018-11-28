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Экономика
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«Европлан» подвёл итоги деятельности за 9 месяцев 2018 года по МСФО

Лизинговый портфель компании вырос более чем на 23% до 50,1 млрд рублей, операционный доход — на 22% до 6,1 млрд рублей

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Источник: АО «ЛК «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») подвела операционные и финансовые итоги за 9 месяцев 2018 года. Стоимость закупленного для сделок лизинга транспорта составила 60,1 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

С января по сентябрь 2018 года «Европлан» заключил около 24 тысяч договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования с лизингополучателями из числа российских предприятий, организаций, предпринимателей и частных лиц.

Согласно финансовой отчётности по МСФО за 9 месяцев 2018 года:

  • лизинговый портфель вырос более чем на 23,5% — с 40,6 млрд руб. на 31.12.2017 года до 50,1 млрд руб. на 30.09.2018 года;
  • операционный доход по лизинговому сегменту вырос на 28% — с 4,8 млрд руб. за три квартала 2017 года до 6,1 млрд руб. за аналогичный период 2018 года;
  • чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей;
  • капитал на 30 сентября 2018 года составил 10 млрд рублей;
  • рентабельность капитала (RoAE) на 30.09.2018 г. составила 32%;
  • рентабельность активов (RoAA) на 30.09.2018 г. составила 6%;
  • отношение долга к капиталу (Debt/Equity) на 30 сентября 2018 года составило 4,3.

Показатели за 9 месяцев 2018 года рассчитаны на основании сокращённой промежуточной консолидированной финансовой отчётности АО «ЛК «Европлан» и его дочерних организаций.

Подробная информация о финансовых и операционных итогах АО «ЛК «Европлан» доступна на сайте компании в разделе «Инвесторам».

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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