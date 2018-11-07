«Европлан» провёл первую в России сделку с электронным паспортом ТС

В октябре 2018 года АО «ЛК «Европлан» и машиностроительный завод «Тонар» заключили первую в России сделку с использованием электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) — документа, подписанного цифровой подписью, который заменит бумажный аналог.

Объектами продажи в лизинг стали десять изотермических полуприцепов с подъёмной крышей для перевозки опасных грузов, специально изготовленных для компании ОАО «РТ-Логистика». Техника была реализована через официального дилера МЗ «Тонар» компанию «Русбизнесавто». Сумма покупки в лизинг составила около 30 миллионов рублей. Полуприцепы зарегистрированы в госорганах компанией «Европлан», которая предоставляет такую услугу клиентам.

Александр Михайлов,

генеральный директор компании:

«Европлан» стал не только одной из первых компаний, поставивших на учёт в госорганах по электронному паспорту транспортное средство, но и первой компанией в России, зарегистрировавшей с помощью ЭПТС транспорт, предназначенный для перевозки опасных грузов. Данный тип регистрации является наиболее сложным: он требует отражения особых отметок в системах электронных паспортов и ГИБДД, без которых эксплуатация невозможна. Для реализации этого в «Европлане» создан новый бизнес-процесс, который в дальнейшем будет доступен всем владельцам спецтранспорта.

Система электронных паспортов внедрена в России в июле 2018 года. В настоящее время действует переходный период, чтобы процесс замены действующих паспортов на электронные прошёл максимально плавно и комфортно для всех участников. После 1 ноября 2019 года «бумажные» паспорта выдаваться не будут.

Ключевая цель системы, реализуемой также и в других странах, входящих в Евразийский экономический союз, сделать прозрачными все операции с транспортными средствами и создать максимально полную историю каждого автомобиля, что позволит обезопасить участников автомобильного рынка от различных злоупотреблений.

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®