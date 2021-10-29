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Экономика
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«Европлан» развивает сотрудничество с АО «Ямалдорстрой»

Лизинговая компания «Европлан» развивает сотрудничество с одной из крупных компаний, работающих в нефтегазодобывающей отрасли на Крайнем Севере — АО «Ямалдорстрой». В рамках этого партнерства у «Европлана» в лизинг было оформлено более 50 грузовиков КАМАЗ различных модификаций.

Основной вид деятельности компании АО «Ямалдорстрой» — строительство нефтегазосборных трубопроводов и автомобильных дорог, инженерная подготовка площадок, разработка карьеров, работы по рекультивации на Иркинском и Пайяхском лицензионных участках.

Техника КАМАЗ
Техника КАМАЗ
ПАО «ЛК «Европлан»

Компания осуществляет строительство 4 городов для рабочих, которые будут трудиться на нефтяных месторождениях Севера. Закончена работа на объекте «Северный поток-2», ведется строительство крупного порта (морского логистического центра) на полуострове Таймыр для транспортировки нефти в другие регионы и налаживается система дорожной коммуникации.

Во всех этих работах задействована техника КАМАЗ, оформленная в лизинг в «Европлане». Техника была доставлена клиенту по морю, ледоколом. Работы оказывают огромное влияние на развитие экономики не только Крайнего Севера, но и всей России в целом. Стороны видят большие перспективы дальнейшего развития деловых отношений.

Техника КАМАЗ уже не первый год является безусловным лидером в портфеле грузовой техники лизинговой компании «Европлана». Ее выбирают не только наши клиенты на Крайнем Севере, но и по всей России. И «Европлан» готов предложить клиентам ряд важных преимуществ на оформление этого автотранспорта в лизинг.

  • Аванс от 0%
  • Выкуп авто в зачёт нового
  • Срок лизинга от 12 месяцев

Кроме того, до конца года в «Европлане» действует акция, в рамках которой при оформлении в лизинг и легкового, и грузового автомобиля с кузовом типа пикап, клиент получает бесплатный шиномонтаж на весь срок действия договора лизинга (срок лизинга — от 35 месяцев).

Шиномонтаж по акции осуществляется в сервисных центрах, которые являются партнерами нашей компании, а значит, оказывают качественные услуги. Акция действует во всех регионах присутствия «Европлана».

Помимо этого, также до конца 2021 года при оформлении в лизинг коммерческого автотранспорта клиенты компании «Европлан» могут получить пакет автопомощи «Оптимальный». Это комплексная программа поможет быстро справиться с различными непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в дороге или при выполнении работ с использованием автотехники.

Условия акции:

  • Участвует новый грузовой и легкий коммерческий транспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы, транспорт специального назначения;
  • Срок договора лизинга — от 35 месяцев.

В пакет автопомощи «Оптимальный» от «Европлана» входят следующие услуги: ремонт на месте, эвакуация, заправка автомобиля, замена колес, отключение систем блокировки, вызов такси, поиск эвакуированного автомобиля, консультация специалистов, аварийный и транспортный комиссары.

Пакет автопомощи в рамках акции будет действовать в течение всего срока лизинга.

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584

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